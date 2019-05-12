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В России заблокировали сайт "Путинизм как он есть"

13.05.2019 15:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роскомнадзор заблокировал доступ к блогу "Путинизм как он есть".



Читатели сайта, заходя на него из России, видят только стандартную картинку: "Ошибка 451. Доступ к данному ресурсу ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Как сообщили Радио Свобода в редакции сайта, по предварительным данным, причиной блокировки стало решение Солнцевского районного суда № 2-3520/18 от 20 декабря 2018 года по иску бизнесмена Сергея Михайлова. 

Суд по его ходатайству постановил, что Михайлов никогда не был главарем Солнцевской преступной группировки по кличке "Михась" – о чём были публикации на заблокированном сайте.


На сайте публикуются материалы с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина и его окружения в связях с организованной преступностью. Главное внимание уделяется деятельности Путина в 1990-е годы. 

В последний раз сайт обновлялся сегодня – материалом о предполагаемых связях Путина с организованной преступностью Израиля.

 
 
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Роскомнадзор заблокировал доступ к блогу "Путинизм как он есть".
 
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