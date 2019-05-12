







Читатели сайта, заходя на него из России, видят только стандартную картинку: "Ошибка 451. Доступ к данному ресурсу ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации".





Как сообщили Радио Свобода в редакции сайта, по предварительным данным, причиной блокировки стало решение Солнцевского районного суда № 2-3520/18 от 20 декабря 2018 года по иску бизнесмена Сергея Михайлова.





Суд по его ходатайству постановил, что Михайлов никогда не был главарем Солнцевской преступной группировки по кличке "Михась" – о чём были публикации на заблокированном сайте.









На сайте публикуются материалы с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина и его окружения в связях с организованной преступностью. Главное внимание уделяется деятельности Путина в 1990-е годы.





В последний раз сайт обновлялся сегодня – материалом о предполагаемых связях Путина с организованной преступностью Израиля.