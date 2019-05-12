Трактор убил работницу фермы в Волковысском районе

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С тяжелыми травмами женщина была доставлена в учреждение здравоохранения, где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, вечером того же дня скончалась от полученных травм.





В отношении 57-летнего механизатора возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 УК Беларуси.





Механизатор ранее к ответственности не привлекался, в момент наезда был трезв.





Ведется расследование.



