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Трактор убил работницу фермы в Волковысском районе
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 10 мая на территории одной из ферм в регионе. Механизатор на тракторе МТЗ двигался задним ходом и совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая работала на ферме животноводом.
фото носит иллюстративный характер
С тяжелыми травмами женщина была доставлена в учреждение здравоохранения, где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, вечером того же дня скончалась от полученных травм.
В отношении 57-летнего механизатора возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 УК Беларуси.
Механизатор ранее к ответственности не привлекался, в момент наезда был трезв.
Ведется расследование.
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Инцидент произошел 10 мая на территории одной из ферм в регионе. Механизатор на тракторе МТЗ двигался задним ходом и совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая...
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