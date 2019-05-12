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Олимпийская чемпионка Игр-1960 погибла в ДТП в Москве
Источник материала: Tut.by
Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП, сообщил
— Это вчера случилось. Она переходила проспект Вернадского на пешеходном переходе, и ее сбила машина. Сохранить жизнь ей не сумели, она в больнице скончалась. Неделю назад она похоронила мужа, — рассказал он.
По его словам, место и дата похорон еще не определены.
В 1960 году спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате СССР и спустя месяц участвовала в зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США). Это были первые Игры, где в программе было скоростное катание женщин на коньках. Гусева выиграла на дистанции 1000 м.
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Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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