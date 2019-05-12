ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийская чемпионка Игр-1960 погибла в ДТП в Москве

13.05.2019 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП, сообщил РБК председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев Рамир Курамшин.

Фото с сайта spartak70.ru

— Это вчера случилось. Она переходила проспект Вернадского на пешеходном переходе, и ее сбила машина. Сохранить жизнь ей не сумели, она в больнице скончалась. Неделю назад она похоронила мужа, — рассказал он.

По его словам, место и дата похорон еще не определены.

В 1960 году спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате СССР и спустя месяц участвовала в зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США). Это были первые Игры, где в программе было скоростное катание женщин на коньках. Гусева выиграла на дистанции 1000 м.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России оценили ущерб от грязной нефти в "Дружбе"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика