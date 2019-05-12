Одного из крупных фестивалей, который проводили под Минском, в этом году не будет

Источник материала: Tut.by

Фолк-фестиваль «Камяніца», который на протяжении 10 лет проходил в Музее народной архитектуры и быта, расположенном в поселке Озерцо под Минском, в этом году проводиться не будет. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказал один из организаторов Олег Пашек.





Фестиваль проходил на протяжении 10 лет. Последние восемь лет его генеральным партнером был Банк БелВЭБ.

— В банке сменилось руководство, и в этом году они решили не поддерживать «Камяніцу». Могу сказать, что без генерального партнера этого фестиваля не было бы — спасибо БелВЭБ, что они восемь лет его поддерживали.

Олег говорит: реалии таковы, что все организации, которые могли бы финансово поддержать подобного рода мероприятия, формируют свои бюджеты либо в конце предыдущего года, либо в самом начале текущего. Поэтому надеяться на то, что партнер найдется в этом году, не приходится.

— Рассчитывать на то, что кто-то сейчас начнет ломать свой маркетинговый бюджет ради того, чтобы нам помочь, — это из области фантастики.

Собеседник отмечает, что в этом году, наверное, как раз пришло время сделать перерыв.

— Фестиваль требует переформатирования, наполнения новыми идеями — здесь все сошлось. Если все сложится, в следующем году будет новая «Камяница» с новыми партнерами.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификат в кино на двоих. App Store Google Play