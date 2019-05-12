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«Белавиа» запустит первый рейс в Мюнхен

13.05.2019 17:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Белавиа» запустит первый рейс из Минска до Мюнхена и обратно, сообщается в пресс-службе авиакомпании. Открытие запланировано на 15 июля 2019 года.

В Мюнхен беларусы смогут отправляться регулярно: четыре раза в неделю. Вылеты будут проходить в 12:30 каждый  понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. Самолет прибудет в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13:35. А обратный рейс из Мюнхена состоится в 14:15 – в Национальный аэропорт «Минск» беларусы прилетят в 17:15. Время указано местное.

Обещают, что полеты пройдут в комфорте: в авиалайнере Embraer 175, вместимость которого – 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

А вот обойдутся билеты недешево: стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро – туда-обратно. Билеты, кстати, уже доступны – их можно найти по ссылке

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» запустит первый рейс из Минска до Мюнхена и обратно, сообщается в пресс-службе авиакомпании. Открытие запланировано на 15 июля 2019 года. В Мюнхен беларусы...
 
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