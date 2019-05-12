Владимира Зеленского оштрафовали за незаконную агитацию. На 32 доллара

Источник материала: KYKY

Новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского признали виновным в незаконной агитации во время выборов, пишет «РИА Новости». Киевский суд оштрафовал его на… 850 гривен (около 32 долларов или 68 рублей).

Полиция составила на Зеленского административный протокол за то, что во время второго тура выборов тогда еще кандидат в президенты показал заполненный бюллетень. А это незаконно.

На суд Зеленский не пришел, дело рассматривалось без него. Его адвокат просил закрыть дело, потому что продемонстрировать бюллетень политика попросили журналисты, а сам Зеленский ни к чему вслух не призывал. Кроме того, Владимир признал свою вину и отметил, что всего лишь «хотел поступить правильно». Суд же счел Зеленского виновным и наказал его со всей строгостью: штрафом на 850 гривен. Кроме того, президент должен будет оплатить судебный сбор.

Решение суда Владимир все еще может обжаловать.