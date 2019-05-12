|
Владимира Зеленского оштрафовали за незаконную агитацию. На 32 доллара
Источник материала: KYKY>
Новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского признали виновным в незаконной агитации во время выборов,
Полиция составила на Зеленского административный протокол за то, что во время второго тура выборов тогда еще кандидат в президенты показал заполненный бюллетень. А это незаконно.
На суд Зеленский не пришел, дело рассматривалось без него. Его адвокат просил закрыть дело, потому что продемонстрировать бюллетень политика попросили журналисты, а сам Зеленский ни к чему вслух не призывал. Кроме того, Владимир признал свою вину и отметил, что всего лишь «хотел поступить правильно». Суд же счел Зеленского виновным и наказал его со всей строгостью: штрафом на 850 гривен. Кроме того, президент должен будет оплатить судебный сбор.
Решение суда Владимир все еще может обжаловать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)