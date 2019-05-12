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Минкульт России потратит $336 тыс, чтобы провести в Беларуси православные ивенты

13.05.2019 16:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Министерство культуры России потратит 22 миллиона российских рублей (около 705 тысяч беларуских рублей или 336 тысяч долларов) на православные мероприятия в Беларуси. Российское ведомство считает, что это укрепит отношения между странами СНГ. Об этом пишут «Открытые медиа».

Минкульт собирается устроить 21 мероприятие «духовного характера» на территории нашей страны, причем приурочить их к Дням России. Среди них: богословская конференция, духовные кинопоказы и выступление церковного хора. Ведомство уже запустило открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению православных ивентов. Согласно контракту, религиозные торжества пройдут до 20 декабря 2019 года.

Подрядчик, который возьмет на себя нелегкую православную ношу, должен будет позаботиться о том, чтобы в Беларуси состоялись тематические конференции о духовных основах братских народов двух стран. Кроме прочего, верующим предложат посетить мероприятие под названием «Достоевский, как духовный ориентир русского и белорусского народов». 

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Министерство культуры России потратит 22 миллиона российских рублей (около 705 тысяч беларуских рублей или 336 тысяч долларов) на православные мероприятия в...
 
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