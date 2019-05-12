ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ЧМ по хоккею приехали настоящие суперзвезды. За турниром стоит следить и без сборной Беларуси

13.05.2019 17:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рейтинг чемпионата мира по хоккею без нашей сборной в Беларуси значительно просел. Понять болельщиков можно, но на самом деле в этом году турнир собрал чуть ли не самый солидный состав за последние годы. Россияне, американцы и шведы сформировали ростеры, полные звезд. Крепкая заявка и у Канады, а за финнов играет самый талантливый форвард-тинейджер Европы.


Reuters

Александр Овечкин

Годы идут, Ови уже 33, но это не мешает ему оставаться самым стабильным снайпером мира. Российский форвард продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, но в этот раз «Вашингтону» этого оказалось мало. После прошлогодней победы в Кубке Стэнли нынешней весной «столичники» вылетели уже в первом раунде, уступив не самой звездной «Каролине». Для тренеров сборной России это известие, впрочем, стало лучшей новостью года: в команду приехали Овечкин, Кузнецов и Орлов. Даже этой тройки было достаточно, чтобы являться претендентом на золотые медали, но фортуна наградила россиян еще несколькими звездами.

Александр Кучеров

Перед стартом плей-офф НХЛ «Тампа» считалась главным фаворитом в борьбе за кубок, но неожиданно споткнулась о скромный «Коламбус», не выиграв ни одного матча в серии.

Для сборной России сразу же освободился лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров (41+87 за 82 игры!). С ним в сборную приехали один из лучших вратарей мира Андрей Василевский и самый перспективный защитник страны Михаил Сергачев.

Евгений Малкин

Не прошел дальше первого раунда плей-офф и «Питтсбург», а это означало освобождение сразу нескольких суперзвезд, но если Сидни Кросби в этот раз решил проигнорировать чемпионат мира, то Евгений Малкин сразу же прилетел в сборную. В эту же секунду штаб Илья Воробьева забыл о существовании проблемы центрфорварда первого звена. С передач Малкина в первых двух играх было заброшено три шайбы.


Reuters

Илья Ковальчук

Возвращение капитана сборной России в НХЛ мы тактично назовем скомканным. Фаны «Лос-Анджелес Кингс» использовали выражения поярче. Впрочем, все это забывается, когда Ковальчук надевает форму национальной команды. На чемпионате мира 36-летний форвард уже забил и ассистировал, не забывайте и про его лидерские качества в раздевалке.

На этом турнире у России нет слабых мест. Аналогично думают и букмекеры, поставившие команду Ильи Воробьева на первое место в рейтинге фаворитов.

Джек Хьюз и Каапо Какко

Если считаете, что белорусским юниорам пока рано играть на чемпионате мира — посмотрите на американцев и финнов. За первых играет Джек Хьюз, за вторых — Каапо Какко. Оба родились в XXI веке. Скорее всего, именно они будут двумя первыми номерами летнего драфта НХЛ. Хьюз на юниорском чемпионате мира набрал 20 (9+11) очков в семи матчах, а Какко уже четырежды огорчил соперников на взрослом. Следите за становлением этих ребят — уже через пару лет они будут звездами НХЛ.


Reuters

Хенрик Лундквист

Шведы также не боятся привлекать молодежь, но место в воротах доверяют 37-летнему Хенрику Лундквисту. Один из лучших голкиперов мира последней десятилетки принес «Тре Крунур» золото ЧМ-2017, а сейчас намерен добыть для своей сборной третье чемпионство подряд.

К слову, одним из конкурентов шведа за место в воротах является хорошо знакомый минским болельщикам Юнас Энрот.

Леон Драйзайтль

Драйзайтль — ярчайший пример того, что даже в не самых хоккейных странах мира могут рождаться звезды мирового уровня. В этом сезоне он впервые в карьере набрал более 100 очков за сезон в составе посредственного «Эдмонтона», а теперь готов вытянуть сборную Германии в плей-офф чемпионата мира. Впрочем, упертость и дисциплинированность немецких защитников вкупе с мастерством Драйзайтля могут оставить за бортом и команды большой шестерки.

Патрик Кейн

Многие звезды НХЛ предпочитают игнорировать чемпионат мира. После вылета клубов из Кубка Стэнли (или их пролета мимо плей-офф) они занимаются контрактными вопросами, залечиванием травм или просто отправляются в отпуск. Кейн выступал за сборную на всех возможных турнирах: юниорском, молодежном, взрослом чемпионатах мира, Олимпийских играх и Кубке мира. Причем никогда не отбывал номера. На прошлом ЧМ к примеру, набрал 20 очков в 10 играх.

В этом году он будет лидером и капитаном национальной команды. Правда, и партнеры у Патрика как никогда приличные: Джони Годро, Джек Айкел, Дилан Ларкин, Джони ДеБринкэт, Райан Сутер, Кори Шнайдер собрались вместе, чтобы побороться за золото.


Reuters

Элиас Петтерссон

Перед началом сезона казалось, альтернативы нет: Расмус Далин легко заберет приз лучшему новичку сезона. Шведский тинейджер настолько выделялся на общем фоне на драфте и так впечатляюще прибавлял по ходу сезона, что мог забрать трофей практически в любой другой сезон, но на этот раз на его пути встал соотечественник из зоны атаки — Элиас Петтерссон.

Игравший еще два года назад во второй шведской лиге центрфорвард набрал 66 (28+38) очков в своем дебютном сезоне за «Ванкувер», побив рекорд легенды «Кэнэкс» Павла Буре.

Шведские защитники

Система развития хоккея в Швеции провоцируют защитников брать ответственность на себя, не бояться подключаться к атакам и шлифовать мастерство катания. Именно дефы «Тре Крунур» занимают верхние строчки в таблице самых результативных игроков обороны в НХЛ. Их статистика всегда на уровне форвардов первых звеньев. На чемпионат мира Швеция привезла сразу несколько игроков такого плана, включая Оливера Экмана-Ларссона и Эрика Густафссона. Наслаждайтесь!

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг чемпионата мира по хоккею без нашей сборной в Беларуси значительно просел. Понять болельщиков можно, но на самом деле в этом году турнир собрал чуть ли не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это оружие покажут впервые: раскрываем секреты MILEX-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика