На ЧМ по хоккею приехали настоящие суперзвезды. За турниром стоит следить и без сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Рейтинг чемпионата мира по хоккею без нашей сборной в Беларуси значительно просел. Понять болельщиков можно, но на самом деле в этом году турнир собрал чуть ли не самый солидный состав за последние годы. Россияне, американцы и шведы сформировали ростеры, полные звезд. Крепкая заявка и у Канады, а за финнов играет самый талантливый форвард-тинейджер Европы.



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Александр Овечкин

Годы идут, Ови уже 33, но это не мешает ему оставаться самым стабильным снайпером мира. Российский форвард продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, но в этот раз «Вашингтону» этого оказалось мало. После прошлогодней победы в Кубке Стэнли нынешней весной «столичники» вылетели уже в первом раунде, уступив не самой звездной «Каролине». Для тренеров сборной России это известие, впрочем, стало лучшей новостью года: в команду приехали Овечкин, Кузнецов и Орлов. Даже этой тройки было достаточно, чтобы являться претендентом на золотые медали, но фортуна наградила россиян еще несколькими звездами.

Александр Кучеров

Перед стартом плей-офф НХЛ «Тампа» считалась главным фаворитом в борьбе за кубок, но неожиданно споткнулась о скромный «Коламбус», не выиграв ни одного матча в серии.

Для сборной России сразу же освободился лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров (41+87 за 82 игры!). С ним в сборную приехали один из лучших вратарей мира Андрей Василевский и самый перспективный защитник страны Михаил Сергачев.

Евгений Малкин

Не прошел дальше первого раунда плей-офф и «Питтсбург», а это означало освобождение сразу нескольких суперзвезд, но если Сидни Кросби в этот раз решил проигнорировать чемпионат мира, то Евгений Малкин сразу же прилетел в сборную. В эту же секунду штаб Илья Воробьева забыл о существовании проблемы центрфорварда первого звена. С передач Малкина в первых двух играх было заброшено три шайбы.



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Илья Ковальчук

Возвращение капитана сборной России в НХЛ мы тактично назовем скомканным. Фаны «Лос-Анджелес Кингс» использовали выражения поярче. Впрочем, все это забывается, когда Ковальчук надевает форму национальной команды. На чемпионате мира 36-летний форвард уже забил и ассистировал, не забывайте и про его лидерские качества в раздевалке.

На этом турнире у России нет слабых мест. Аналогично думают и букмекеры, поставившие команду Ильи Воробьева на первое место в рейтинге фаворитов.

Джек Хьюз и Каапо Какко

Если считаете, что белорусским юниорам пока рано играть на чемпионате мира — посмотрите на американцев и финнов. За первых играет Джек Хьюз, за вторых — Каапо Какко. Оба родились в XXI веке. Скорее всего, именно они будут двумя первыми номерами летнего драфта НХЛ. Хьюз на юниорском чемпионате мира набрал 20 (9+11) очков в семи матчах, а Какко уже четырежды огорчил соперников на взрослом. Следите за становлением этих ребят — уже через пару лет они будут звездами НХЛ.



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Хенрик Лундквист

Шведы также не боятся привлекать молодежь, но место в воротах доверяют 37-летнему Хенрику Лундквисту. Один из лучших голкиперов мира последней десятилетки принес «Тре Крунур» золото ЧМ-2017, а сейчас намерен добыть для своей сборной третье чемпионство подряд.

К слову, одним из конкурентов шведа за место в воротах является хорошо знакомый минским болельщикам Юнас Энрот.

Леон Драйзайтль

Драйзайтль — ярчайший пример того, что даже в не самых хоккейных странах мира могут рождаться звезды мирового уровня. В этом сезоне он впервые в карьере набрал более 100 очков за сезон в составе посредственного «Эдмонтона», а теперь готов вытянуть сборную Германии в плей-офф чемпионата мира. Впрочем, упертость и дисциплинированность немецких защитников вкупе с мастерством Драйзайтля могут оставить за бортом и команды большой шестерки.

Патрик Кейн

Многие звезды НХЛ предпочитают игнорировать чемпионат мира. После вылета клубов из Кубка Стэнли (или их пролета мимо плей-офф) они занимаются контрактными вопросами, залечиванием травм или просто отправляются в отпуск. Кейн выступал за сборную на всех возможных турнирах: юниорском, молодежном, взрослом чемпионатах мира, Олимпийских играх и Кубке мира. Причем никогда не отбывал номера. На прошлом ЧМ к примеру, набрал 20 очков в 10 играх.

В этом году он будет лидером и капитаном национальной команды. Правда, и партнеры у Патрика как никогда приличные: Джони Годро, Джек Айкел, Дилан Ларкин, Джони ДеБринкэт, Райан Сутер, Кори Шнайдер собрались вместе, чтобы побороться за золото.



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Элиас Петтерссон

Перед началом сезона казалось, альтернативы нет: Расмус Далин легко заберет приз лучшему новичку сезона. Шведский тинейджер настолько выделялся на общем фоне на драфте и так впечатляюще прибавлял по ходу сезона, что мог забрать трофей практически в любой другой сезон, но на этот раз на его пути встал соотечественник из зоны атаки — Элиас Петтерссон.

Игравший еще два года назад во второй шведской лиге центрфорвард набрал 66 (28+38) очков в своем дебютном сезоне за «Ванкувер», побив рекорд легенды «Кэнэкс» Павла Буре.

Шведские защитники

Система развития хоккея в Швеции провоцируют защитников брать ответственность на себя, не бояться подключаться к атакам и шлифовать мастерство катания. Именно дефы «Тре Крунур» занимают верхние строчки в таблице самых результативных игроков обороны в НХЛ. Их статистика всегда на уровне форвардов первых звеньев. На чемпионат мира Швеция привезла сразу несколько игроков такого плана, включая Оливера Экмана-Ларссона и Эрика Густафссона. Наслаждайтесь!