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«Крылатые глаза» и посты про воевавших дедов. Лучшее в Instagram спортсменок на майские праздники

13.05.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 мая они рассказали о своих прадедах, а 12 мая отметили международный День матери. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за майские праздники. В подборку также попали чудаковатые платья Серены Уильямс и Марии Шараповой на «Мет Гала» и реакция Дарьи Домрачевой на покупку детского автокресла.

Двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастке Ксения Санкович по случаю Дня Победы появилась с фотографией прадеда то ли на шествии «Беларусь помнит», то на акции «Бессмертный полк». На второе намекает георгиевская ленточка в руках гимнастки.

— Мой прадедушка Ковалев Александр Ефимович ушел на фронт в 22 года, был разведчиком, прошел всю войну и возвратился домой живым! — представила Ксения прадеда в подписи к фото. — К сожалению, я не знаю много историй о нем, раньше это не было чем-то святым. Но страшная война не обошла стороной ни один дом, и в каждой семье есть свои герои, которые будут жить вечно… Спасибо за то, что мы живые и счастливые, в этот день это особенно ценишь! С праздником Великой победы!

По словам чемпионки Европы в беге на 100 метров с барьерами Эльвиры Герман, ее прадедушка-фронтовик «прошел вторую мировую войну, и это все, что я знаю о нем».

— Никогда не видела его, и мне никто не рассказывал о его подвигах, — отметила Эля. — Моя прабабушка не воевала, но была одной из тех кто выживал в то военное время. Я счастлива, что успела узнать ее. Это была сильная женщина с нелегкой судьбой. Я восхищаюсь такими людьми, теми, кто прошел страшное время храбро и мужественно. Спасибо им за спокойное и голубое небо над головой.

А вот у Динары Алимбековой, олимпийской чемпионки по биатлону, прадед в годы Великой Отечественной войны не являлся членом регулярной армии Советского Союза.

— В моей семье воевал прадедушка Воробьев Иван Фомич, он был партизаном, — пояснила Динара. — Продолжим же и дальше помнить наших Героев, ведь они есть в каждой белорусской семье! Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только Мир, Дружба и Согласие! Мирного неба нам над головой!

Тем временем экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка по теннису Виктория Азаренко (51 WTA) 12 мая отметила международный День матери, который во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии традиционно празднуют во второе воскресенье мая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 12 Май 2019 в 3:12 PDT

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева сделала репост фотографии супруга норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена из белорусского магазина: «Улина улыбка, когда встречает „норвежцев“ в Минске. Мы выбрали лучшее [детское автокресло норвежского производства для дочери Ксении]».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 10 Май 2019 в 5:03 PDT

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (10 WTA) 5 мая справила 21-й день рождения. Вместо фото с вечеринки Арина порадовала подписчиков в Instagram сдержанным селфи.

Американская теннисистка Слоан Стивенс (8 WTA) объявила о помолвке с нападающим футбольного клуба «Торонто» и сборной США Джози Алтидором. В 2017 году Джози в составе сборной Соединенных Штатов выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. Это американский (без стран Южной Америки) аналог чемпионата Европы по футболу.

Украинская прыгунья в высоту Елена Левченко на майские праздники отправилась на отдых в Анталью. Пишет, что на пляже хорошо.

Титулованная российская фигуристка Алина Загитова не афиширует место пребывания, но, очевидно, это тоже курорт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 12 Май 2019 в 4:51 PDT

Гимнастка Мелитина Станюта побывала в Грузинском театре оперы и балета имени Палиашвили в Тбилиси. «Читая драма этой ночью», — коротко описала эмоции после представления Мелита.

На Балу Института костюма «Мет Гала» в Нью-Йорке 23-кратная победительница «Шлемов» Серена Уильямс (11 WTA) появилась в ярко-желтом платье от Versace, кроссовках Nike, часах от швейцарского производителя Audemars Piguet. В таком виде она умудрилась прорекламировать еще и автопроизводителя «Линкольн». Что сказать, человек-«витрина»!

Российская теннисистка Мария Шарапова (35 WTA) была на «Мет Гала» в платье от Givenchy, французского модного дома, но особенностью образа стал яркий макияж — «крылатые глаза» и красные губы.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (6 WTA), ее бойфренд-теннисист Гаэль Монфис и еще один теннисист Стэн Вавринка во время теннисного турнира в Мадриде встретили звезд мадридского «Реала» Луку Модрича и Тони Крооса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
Теги: Минск
 
 
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Разведчик, фронтовик и партизан - 9 мая они рассказали о своих прадедах, а 12 мая отметили международный День матери. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за...
 
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