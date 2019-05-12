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СМИ: Кокорин и Мамаев будут "чалиться" в Ярославле
Источник материала: Партизан
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могут быть этапированы из Москвы.
Одним из мест их потенциального пребывания на время отбывания срока является Ярославль — как близлежащий к российской столице город. На данный момент этот вопрос обсуждается в ФСИН.
Если футболистов этапируют в Ярославль, скорее всего, местом пребывания станет исправительная колония №1. Именно сюда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могут быть этапированы из Москвы.
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