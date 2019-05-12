







Одним из мест их потенциального пребывания на время отбывания срока является Ярославль — как близлежащий к российской столице город. На данный момент этот вопрос обсуждается в ФСИН.





Если футболистов этапируют в Ярославль, скорее всего, местом пребывания станет исправительная колония №1. Именно сюда отправляют тех, кто впервые оказался за решеткой.