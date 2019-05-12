Ультрафиниш в спринте: забрал победу полетом супермена

Американец Инфинит Такер, которому в конце мая исполнится 21 год, поразил всех на финише 400-метровки с барьерами. Это случилось на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships в Фейетвилле.





Такер лидировал почти весь забег, но на финише его догнал другой американец – Роберт Грант, с которым они тренируются в одной группе.





И тогда Такер, чтобы не упустить победу, совершил удивительный нырок, который в сети сразу же назвали «прыжком супермена»:









• В твиттере Barstool Sports видео с финишем Инфинита уже посмотрели больше 1,9 млн раз.





• В популярном шоу ESPN «Топ-10 моментов дня» прыжок Такера занял первое место.





Пользователи и журналисты восхищаются: «Я слышал выражение «Беги, как будто ты что-то украл», но он нырнул так, как будто украл дом!»





• Забавно, но в 2017-м Такер финишировал вторым в этом же забеге – повторять это достижение он точно не собирался.





«Я закрыл глаза на 10-м барьере. Открыл их, увидел маму у финиша и прыгнул, чтобы обнять ее. Вот и все», – пошутил Такер.





Роберт Грант – парень, проигравший Инфиниту финиш – кажется, не слишком доволен: «Если я скажу в микрофон все, что думаю по этой ситуации, тренер выгонит меня из группы».





• У Такера (49,38) – всего лишь девятый результат в 2019-м. Лидер сезона Абдеррахман Самба из Катара почти на две секунды быстрее (47,51).





А разве так можно финишировать? Все по правилам?

Да, финиш в беге фиксируется по плечам или груди (по торсу). В случае Такера – по плечам, так как при нырке именно они первыми пересекли створ.





Многие ошибочно думают, что можно вытянуть голову или выбросить вперед руку/ногу и это сработает – увы.





«Он какой-то дикарь. Но, видимо, так и надо заканчивать забег», – резюмировал финиш соотечественника Майкл Джонсон, четырехкратный олимпийский чемпион на дистанциях 200 и 400 метров.