Инфляция пока не вписывается в планы правительства

Потребительские цены в Беларуси в апреле 2019 года выросли на 0,04%, с начала года - на 2,7%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).





Годовая инфляция в апреле 2019 года (по сравнению с апрелем 2018 года) снизилась до 5,5% с 5,8% в марте.





Цены на продовольственные товары за январь-апрель выросли на 3% (в апреле на 0,2%), непродовольственные товары подорожали на 1,7% (за апрель - на 0,1%). Стоимость платных услуг увеличилась на 3,3% (в апреле цены на услуги снизились на 0,2%).





Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в апреле 2019 года по сравнению декабрем 2019 года составила 1,5%. По сравнению с предыдущим месяцем базовый индекс потребительских цен снизился на 0,03%.









По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси не должна превысить 5%.





В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.



