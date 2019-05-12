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Инфляция пока не вписывается в планы правительства

13.05.2019 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Годовая инфляция в апреле 2019 года (по сравнению с апрелем 2018 года) составила 5,5%, хотя по прогонозу властей в 2019 году не должна превысить 5%.

Потребительские цены в Беларуси в апреле 2019 года выросли на 0,04%, с начала года - на 2,7%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция в апреле 2019 года (по сравнению с апрелем 2018 года) снизилась до 5,5% с 5,8% в марте.

Цены на продовольственные товары за январь-апрель выросли на 3% (в апреле на 0,2%), непродовольственные товары подорожали на 1,7% (за апрель - на 0,1%). Стоимость платных услуг увеличилась на 3,3% (в апреле цены на услуги снизились на 0,2%).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в апреле 2019 года по сравнению декабрем 2019 года составила 1,5%. По сравнению с предыдущим месяцем базовый индекс потребительских цен снизился на 0,03%.


По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси не должна превысить 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.


 
 
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Годовая инфляция в апреле 2019 года (по сравнению с апрелем 2018 года) составила 5,5%, хотя по прогонозу властей в 2019 году не должна превысить 5%.
 
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