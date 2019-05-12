Еще страна или уже губерния? Посольство России просит объяснить демонтаж памятника Чапаеву в Гродно









Сначала планировалось, что после реставрации его вернут на место. Однако жители Гродно собрали подписи за то, чтобы бюсту нашли новое место, например в музее. Гродненские власти с доводами общественности согласились: Чапаев никакого отношения ни к Гродно, ни Беларуси не имеет.





Тем не менее российский сайт ИА «Красная весна» направил запрос в МИД России. Внешнеполитическое ведомство заявило, что «тщательно отслеживают происходящие в зарубежных странах события, связанные с попытками переписать историю в угоду своих конъюнктурных интересов, стереть из народной памяти истинных героев прошлого и включающие такие действия как демонтаж памятников, переименование улиц и иные». Для Беларуси «подобные проявления не характерны, несмотря на особое мнение по ряду исторических сюжетов».





«МИД России и Посольство России в Минске обратили внимание на факт демонтажа бюста народному герою В. И. Чапаеву в Гродно. Отметили негативное восприятие произошедшего со стороны гродненцев, в особенности старшего и среднего возраста, а также российских соотечественников, — пояснили в МИД России. — 23 апреля сотрудник российского Посольства встретился с представителями Гродненского областного исполнительного комитета.





В ходе беседы даны разъяснения, что памятник действительно демонтирован для проведения реставрационных работ и по их окончании ему будет найдено достойное место в одном из городских музеев. Кроме того, получены заверения, что принятые меры не являются «борьбой с советскими монументами», поскольку подавляющее большинство советских названий топонимических объектов как в столице, так и в других населенных пунктах Беларуси не менялись последние 25 лет».









Также в МИД РФ подчеркнули, что продолжают следить за дальнейшим развитием событий и держать этот вопрос на контроле.





«Красная весна» утверждает, что «инициативу освободить улицу Гродно от бюста В. И. Чапаева выдвинули белорусские националисты, которые считают необходимым убрать из публичного пространства героизацию «идеологического врага».