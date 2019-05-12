Брестский активист: Это не суд, а театр какой-то

Дмитрий Шурин вынес постановление о привлечении активиста к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 базовых величин за нарушение ст 23:34 ч.3 КоАП. 11 мая судья суда Ленинского района г. Бреста вынес постановление о привлечении активиста к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 базовых величин за нарушение ст 23:34 ч.3 КоАП.





Перед этим Бекалюка дважды задерживали, несколько раз переносили суд и даже оштрафовали за якобы уклонение от явки в орган, ведущий административный процесс.





"Это не суд, а театр, и хорошо что люди начинают это понимать", - прокомментировал судебный процесс Дмитрий Бекалюк.







