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Брестский активист: Это не суд, а театр какой-то

13.05.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активного противника строительства завода АКБ в Бресте Дмитрия Бекалюка с третьей попытки приговорили к большому штрафу за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

11 мая судья суда Ленинского района г. Бреста Дмитрий Шурин вынес постановление о привлечении активиста к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 базовых величин за нарушение ст 23:34 ч.3 КоАП.

Перед этим Бекалюка дважды задерживали, несколько раз переносили суд и даже оштрафовали за якобы уклонение от явки в орган, ведущий административный процесс.

"Это не суд, а театр, и хорошо что люди начинают это понимать", - прокомментировал судебный процесс Дмитрий Бекалюк.



 
Теги: Брест
 
 
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Активного противника строительства завода АКБ в Бресте Дмитрия Бекалюка с третьей попытки приговорили к большому штрафу за участие в несанкционированном...
 
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