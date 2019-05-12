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Брестский активист: Это не суд, а театр какой-то
Источник материала: Партизан
Активного противника строительства завода АКБ в Бресте Дмитрия Бекалюка с третьей попытки приговорили к большому штрафу за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
11 мая судья суда Ленинского района г. Бреста Дмитрий Шурин вынес постановление о привлечении активиста к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 базовых величин за нарушение ст 23:34 ч.3 КоАП.
Перед этим Бекалюка дважды задерживали, несколько раз переносили суд и даже оштрафовали за якобы уклонение от явки в орган, ведущий административный процесс.
"Это не суд, а театр, и хорошо что люди начинают это понимать", - прокомментировал судебный процесс Дмитрий Бекалюк.
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Активного противника строительства завода АКБ в Бресте Дмитрия Бекалюка с третьей попытки приговорили к большому штрафу за участие в несанкционированном...
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