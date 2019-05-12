Бобруйчанин вербовал белорусок для работы проститутками в Китае

Борцы за нравы из Могилева и Бобруйска в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали бобруйчанина 1997 года рождения.





Установлено, что молодой человек подыскал, завербовал и организовал выезд в Китай жительницы Могилевской области. Довести до конца задуманное он не успел, так как был задержан.









Сейчас устанавливаются все обстоятельства секс-бизнеса, а также иные вероятные потерпевшие от преступной деятельности задержанного.





Известна также и сумма, которую вербовщик получил бы от китайской стороны за каждую девушку.





"Задержанный заранее разъяснял условия пребывания, порядок и размер оплаты за оказание интимных услуг в Китае. Размер оплаты ему составлял до трех тысяч долларов США", - пояснил заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома Максим Яртым.





Он отметил, что для девушки, которая должна была вылететь в Китай для работы проституткой, уже были куплены билеты.









Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.



