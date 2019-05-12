СМИ: Алина Кабаева родила двойню - от Путина?









starhit.ru СМИ сообщили, что 7 мая прославленная спортсменка родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Для Кабаевой была выделена вип-палата на четвертом этаже, пишет

По информации инсайдеров, остальных рожениц переселили в другие отделения. Около палаты звезды дежурили многочисленные телохранители, которые не подпускали посторонних.





Журналисты выяснили, что еду олимпийской чемпионке возили из ближайших элитных ресторанов. Роды у Кабаевой принимали лучшие врачи центра.





Пока неизвестно, как назвали новорожденных мальчиков, а также нет данных об их росте и весе. В окружении Кабаевой не спешат обсуждать радостную новость . «Мы не комментируем слухи», — ответила одна из помощниц спортсменки.





Отметим, что Алина Кабаева не любит обсуждать личную жизнь. По слухам, у спортсменки уже есть дети, но она никак не подтверждала эту информацию. А в интервью журналу «Большой спорт» в 2013-м году заявила, что у нее никогда не было наследников.





В 2009-м году Кабаева пришла на светское мероприятие вместе с маленьким мальчиком, которого приняли за ее сына. Но позже олимпийская чемпионка поспешила заверить всех, что это был ее племянник Арсений, а через некоторое время заявила, что это ребенок подруги.





На протяжении последних десяти лет СМИ то и дело сообщали о том, что она стала мамой. Так, в 2008 году журналисты писали о том, что звезда родила мальчика, которого, по слухам, назвали Дмитрием.





В 2013-м году звезду заметили в Сочи и предположили, что она прилетела рожать, а в 2015-м году появилась информация, что гимнастка стала мамой мальчика в элитном центре Святой Анны в Соренго в Швейцарии.





Официально Кабаева никогда не была замужем, однако Кабаевой уже давно приписывают роман с главой Кремля Владимиром Путиным.





Впервые российские и ведущие мировые СМИ написали о романе Путина и Кабаевой еще в 2008 году, но тогда эту информацию опроверг лично Путин.





В 2013 году появилась информация, о том, что Владимир Путин и Алина Кабаева поженились и обвенчались на Валдае. Хотя тогда Путин еще официально не развелся со своей первой женой Людмилой.





В связи с этим официальный Кремль был вынужден прокомментировать данную новость. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Путин все-таки женился на Кабаевой. По его словам, «данного брака не было».



