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СМИ: Алина Кабаева родила двойню - от Путина?

13.05.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно журналистам, Алина Кабаева родила двойню в Москве. Пока представители спортсменки предпочитают не комментировать данную информацию.



СМИ сообщили, что 7 мая прославленная спортсменка родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Для Кабаевой была выделена вип-палата на четвертом этаже, пишет starhit.ru
По информации инсайдеров, остальных рожениц переселили в другие отделения. Около палаты звезды дежурили многочисленные телохранители, которые не подпускали посторонних. 

Журналисты выяснили, что еду олимпийской чемпионке возили из ближайших элитных ресторанов. Роды у Кабаевой принимали лучшие врачи центра. 

Пока неизвестно, как назвали новорожденных мальчиков, а также нет данных об их росте и весе. В окружении Кабаевой не спешат обсуждать радостную новость. «Мы не комментируем слухи», — ответила одна из помощниц спортсменки.

Отметим, что Алина Кабаева не любит обсуждать личную жизнь. По слухам, у спортсменки уже есть дети, но она никак не подтверждала эту информацию. А в интервью журналу «Большой спорт» в 2013-м году заявила, что у нее никогда не было наследников.

В 2009-м году Кабаева пришла на светское мероприятие вместе с маленьким мальчиком, которого приняли за ее сына. Но позже олимпийская чемпионка поспешила заверить всех, что это был ее племянник Арсений, а через некоторое время заявила, что это ребенок подруги.

На протяжении последних десяти лет СМИ то и дело сообщали о том, что она стала мамой. Так, в 2008 году журналисты писали о том, что звезда родила мальчика, которого, по слухам, назвали Дмитрием. 

В 2013-м году звезду заметили в Сочи и предположили, что она прилетела рожать, а в 2015-м году появилась информация, что гимнастка стала мамой мальчика в элитном центре Святой Анны в Соренго в Швейцарии.

Официально Кабаева никогда не была замужем, однако Кабаевой уже давно приписывают роман с главой Кремля Владимиром Путиным.

Впервые российские и ведущие мировые СМИ написали о романе Путина и Кабаевой еще в 2008 году, но тогда эту информацию опроверг лично Путин.

В 2013 году появилась информация, о том, что Владимир Путин и Алина Кабаева поженились и обвенчались на Валдае. Хотя тогда Путин еще официально не развелся со своей первой женой Людмилой. 

В связи с этим официальный Кремль был вынужден прокомментировать данную новость. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Путин все-таки женился на Кабаевой. По его словам, «данного брака не было».

Добавим, что последнее время Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и старается не общаться с журналистами. О ее жизни известно крайне мало.

В прошлом году прославленная гимнастка защитила диссертацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге. 

Олимпийская чемпионка получила ученую степень кандидата наук. Позже звезда призналась, что долго готовилась и волновалась. «Но если сама хорошо знаешь эту тему, то несложно», – отметила Кабаева.

Российская гимнастка Алина Кабаева  является главой совета директоров ЗАО «Спорт-Эксперсс», а также занимает пост председателя совета директоров холдинга «Национальной Медиа Группы».

 
Теги: Новости
 
 
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Как стало известно журналистам, Алина Кабаева родила двойню в Москве. Пока представители спортсменки предпочитают не комментировать данную информацию.
 
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