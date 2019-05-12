Бывший комплекс дворца Бутримовича в Пинске обозначат QR-кодом 15 мая

Источник материала: Пинский Вестник

Первая в Пинске табличка с QR-кодом была установлена 18 апреля 2019 г на здании бывшего коллегиума иезуитов – на фасаде нынешнего Музея Белорусского Полесья. Так в Международный день памятников и исторических мест было положено начало проекту «QR-код историческим зданиям» в рамках республиканской акции «Культурная столица Беларуси».

На первом этапе проекта информационные таблички установят на 4 наиболее значимых объектах архитектурного наследия Пинска – зданиях, представляющих историко-культурную ценность самых высоких категорий.

Вслед за зданием бывшего коллегиума иезуитов инфотабличкой с QR-кодом обозначат дворец Бутримовича. В историческом здании сегодня располагается отдел загса Пинского горисполкома. Дата установки выбрана в символичный для нынешнего функционала здания праздник – День семьи. К тому же в эти дни городской загс празднует 10-летие со дня открытия учреждения в реконструированном дворце.

Справочно: 25 апреля 2009 г. состоялось открытие дворца Бутримовича после реконструкции. Символический ключ от здания был передан начальнику отдела загса Пинского горисполкома Ворон Елене Павловне. С этого дня началась новая жизнь исторического здания. В нем стал функционировать городской отдел загса, здесь стали осуществляться самые волнительные, самые важные события в жизни пинчан.

15 мая 2019 г. в 16.00 на площадке перед отделом загса Пинского горисполкома (ул. Ленина, 44) состоится мероприятие, приуроченное к празднованию Дня семьи. Здесь будут чествовать семейные пары с многолетним стажем, поздравят молодожёнов, которые в День семьи заключат брак, и родителей, зарегистрировавших рождение детей. Городская организация ОО «Белорусский союз женщин» отметит семейные пары наградами. В ходе мероприятия на здании загса откроют информационную табличку с QR-кодом.

Организаторами мероприятия выступают городская организация ОО «Белорусский союз женщин», отдел загса и сектор культуры Пинского горисполкома.

Пинский горисполком