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Ликвидировать очереди на границе, на треть увеличить экспорт. Что еще Макей предложил ЕС

13.05.2019 17:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ликвидировать очереди на границе, на треть увеличить экспорт. Что еще Макей предложил ЕС

фото: mfa.gov.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе предложил определить амбициозные цели на период после 2020 года.

Так, Макей считает возможным к 2030 году увеличить экспорт стран «Восточного партнерства» (ВП) в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое, количество создаваемых ЕС рабочих мест в странах ВП - вдвое, и реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности. Министр также предложил создать в Европейском инвестиционном банке специальное «окно» для проектов «Восточного партнерства» или специализированный банк ВП.

Также Владимир Макей выступил за устранение искусственных формальностей при пересечении границы с ЕС, которые приводят к тому, что граждане вынуждены ожидать в очереди до 10 часов, а грузовые автомобили – до нескольких дней.

Министр призвал к активизации сотрудничества в цифровой сфере, разработке регионального соглашения о защите личных данных. По примеру школы ВП в Тбилиси предложил учредить ИТ-школу ВП в Минске.

Макей также подчеркнул важность дополнительных усилий в сфере поддержки предпринимательства, малых и средних предприятий.

Министр проинформировал участников заседания о готовности белорусской стороны провести в Минске мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия ВП.

На полях саммита глава белорусской делегации провел ряд встреч с министрами иностранных дел стран ЕС и ВП, на которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы взаимодействия Беларуси с ЕС.

Ранее Макей, комментируя отказ Лукашенко от личного посещения саммита, отмечал, что уровень развития отношений между Евросоюзом и Беларусь еще не достиг достаточно высокого уровня. 

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе предложил определить амбициозные цели на период после 2020...
 
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