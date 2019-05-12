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Движение транспорта ограничат в Минске в ближайшие дни

13.05.2019 18:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Движение транспорта будет ограничено на некоторых участках дорог в связи с тренировками парада на военном аэродроме «Липки».

Проезд автотранспорта закроют на маршрутах улица Основателей - улица Скорины - МКАД - аэродром «Липки» и улица Основателей - трасса Н9067: здесь будет проходить военная техника.

На аэродром техника будет следовать 14, 21, 28 мая и 4, 11 июня в 04.50, а 16, 23, 30 мая и 6, 13 июня в 19.50 колонна выедет по обратному маршруту. Время прохождения колонны составит около 30 минут.

В период перемещения механизированной колонны будут изменены трассы либо временно приостанавливаться движение автобусных маршрутов № 25, 27, 34, 64, 86, 145С, 155, 242, 306, 1280-ТК.

В указанное время будут изменены трассы, либо временно приостанавливаться движение автобусных маршрутов № 25, 27, 34, 64, 86, 145С, 155, 242, 306, 1280-ТК, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

 
 
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Движение транспорта будет ограничено на некоторых участках дорог в связи с тренировками парада на военном аэродроме «Липки».
 
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