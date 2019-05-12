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До 800 км на одной зарядке: Citroen показал свое видение автономного электрокара будущего
Источник материала: Tut.by
Компания Citroen в этом году отмечает 100-летний юбилей: в программе праздничных мероприятий французов кроме прочих событий значится и демонстрация двух шоу-каров, призванных показать направление развития бренда не в столь отдаленном будущем. Первый из них —
Называется он 1919 — сами разработчики преподносят его как «ультракомфортный электромобиль для путешествий завтрашнего дня». Необычный дизайн кузова концепта длиной 4655 мм и с колесной базой 3,1 м напоминает фюзеляж самолета и это неспроста — создателей машины вдохновлял мир авиации, говорится в официальном пресс-коммюнике Citroen.
Изогнутая кабина 1919 Concept представляет собой прозрачную капсулу с четырьмя раздельными сиденьями, из других особенностей шоу-кара — необычное оформление огромных 30-дюймовых колес, а также крылья, визуально отделенные от прозрачного кузова со специальным покрытием, которое не мешает обзору изнутри — к слову, седоки могут видеть и дорогу под ногами. Интерьер при этом спроектирован как «гостиная на колесах».
Предусмотрен и автопилот с множеством датчиков и двумя установленными в задней части крыши лидарами, а за ездовой комфорт отвечает активная подвеска
Широкой публике 1919 Concept покажут 16 мая на выставке VivaTech в Париже. Серийной машины на основе концепта не появится, но некоторые из его элементов внешности могут появиться на грядущем флагманском седане Citroen, который должен появиться в 2021 году.
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Компания Citroen в этом году отмечает 100-летний юбилей: в программе праздничных мероприятий французов кроме прочих событий значится и демонстрация парочки шоу-каров,...
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