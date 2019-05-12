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В Минске детально обследуют все дома, схожие с проблемной многоэтажкой на Широкой
Источник материала: Tut.by
Министерство ЖКХ поручило детально обследовать жилые дома в столице, конструктивно схожие с проблемным домом № 3 на улице Широкой. Об этом агентству «
В минском ЖКХ уточнили, что речь идет о каркасных домах с несущими колоннами и стенами из газосиликатных блоков.
— Кроме того, в МГЖХ издан приказ, в соответствии с которым до 22 мая проходит внеочередной осмотр всех жилых домов после 2000 года постройки. Дополнительные осмотры также решено провести в связи с ситуацией, возникшей в доме № 3 на улице Широкой, — добавили там.
Напомним, о
Жильцы были уверены, что такая колонна не единственная в доме, и действительно обнаружили еще две в третьем подъезде, которые вызывали опасения.
Кроме этого, жильцы проблемного дома даже после работ по укреплению колонны продолжали фиксировать новые трещины и в местах общего пользования, и у себя в квартирах. Нервы у людей настолько были на пределе, что кто-то не выдерживал и вызывал МЧС, обнаруживая у себя на стене трещину, которая за ночь становилась еще больше.
Успокоить людей получилось лишь тогда, когда чиновники организовали встречу с жильцами в местной школе. Специалисты заверили, что дом никуда не падает и что в ближайшее время все здание будет полностью обследовано.
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Речь идет о каркасных домах с несущими колоннами и стенами из газосиликатных блоков.
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