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В Минске детально обследуют все дома, схожие с проблемной многоэтажкой на Широкой

13.05.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство ЖКХ поручило детально обследовать жилые дома в столице, конструктивно схожие с проблемным домом № 3 на улице Широкой. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В минском ЖКХ уточнили, что речь идет о каркасных домах с несущими колоннами и стенами из газосиликатных блоков.

— Кроме того, в МГЖХ издан приказ, в соответствии с которым до 22 мая проходит внеочередной осмотр всех жилых домов после 2000 года постройки. Дополнительные осмотры также решено провести в связи с ситуацией, возникшей в доме № 3 на улице Широкой, — добавили там.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, о проблемах дома на улице Широкой общественность узнала 26 апреля, когда всех его жильцов эвакуировали на несколько часов. Это понадобилось для того, чтобы провести работы по восстановлению несущей способности колонны, которая начала разрушаться еще год назад во втором подъезде многоэтажки.

Жильцы были уверены, что такая колонна не единственная в доме, и действительно обнаружили еще две в третьем подъезде, которые вызывали опасения.

Кроме этого, жильцы проблемного дома даже после работ по укреплению колонны продолжали фиксировать новые трещины и в местах общего пользования, и у себя в квартирах. Нервы у людей настолько были на пределе, что кто-то не выдерживал и вызывал МЧС, обнаруживая у себя на стене трещину, которая за ночь становилась еще больше.

Успокоить людей получилось лишь тогда, когда чиновники организовали встречу с жильцами в местной школе. Специалисты заверили, что дом никуда не падает и что в ближайшее время все здание будет полностью обследовано.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о каркасных домах с несущими колоннами и стенами из газосиликатных блоков.
 
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