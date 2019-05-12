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Датский депутат запустил агитацию на Pornhub

13.05.2019 18:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, в Дании политики знают немного больше про пиар. Например, Йоахим Олсен из датского «Либерального альянса» запустил предвыборную агитацию на порносайте Pornhub. Он надеется, что она поможет ему переизбраться в парламент Дании на всеобщих выборах 5 июня, пишет Politico.

Йоахим совершенно честно заявил журналистам, что избирателей нужно находить везде. «Мы подумали, что это может быть забавно – запустить рекламу на Pornhub. Половина интернета – это порно, и вы должны быть там, где избиратели – в том числе на порносайтах», – сказал политик. 

Слоган политика, размещенный на сайте, звучит так: «Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке (так в Дании называют людей с именем Иоахим – прим. KYKY)». 

Фото обложи: Йоахим Олсен, Thomas lekfeldt © Scanpix

 
 
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Кажется, в Дании политики знают немного больше про пиар. Например, Йоахим Олсен из датского «Либерального альянса» запустил предвыборную агитацию на порносайте...
 
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