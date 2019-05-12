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Датский депутат запустил агитацию на Pornhub
Источник материала: KYKY>
Кажется, в Дании политики знают немного больше про пиар. Например, Йоахим Олсен из датского «Либерального альянса» запустил предвыборную агитацию на порносайте Pornhub. Он надеется, что она поможет ему переизбраться в парламент Дании на всеобщих выборах 5 июня,
Фото обложи: Йоахим Олсен, Thomas lekfeldt © Scanpix
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Кажется, в Дании политики знают немного больше про пиар. Например, Йоахим Олсен из датского «Либерального альянса» запустил предвыборную агитацию на порносайте...
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