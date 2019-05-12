В Минске прячут под гипсокартон 40-летнюю роспись, потому что она потрескалась

Источник материала: KYKY

Дворец железнодорожников ремонтируют. Во время работ роспись беларуских художниц Зои Литвиновой и Светланы Катковой заложили гипсокартоном, потому что не знали, что она может представлять ценность. Об этом сообщает TUT.by.

Роспись под названием «Моя Родина» художницы создали в 1978 году. В высоту она составляет 3,5 метра, а в длину – около 15 метров. Теперь ее зашивают гипсокартоном: со слов директора дворца Александр Кулага, за 40 лет она потрескалась. Мужчина признался, что лет пять назад произведение хотели реставрировать. «Нам назвали такие деньги, что, извините, лучше новую нарисовать было», – пояснил директор. Кулага подчеркнул, что не представляет, кто ее рисовал, а зашивают роспись до лучших времен – возможно.

Художница Зоя Литвинова искренне удивлена судьбой росписи. «Но мы же со Светой Катковой живые, если бы нас пригласили – мы бы бесплатно ее восстановили», – подчеркнула беларуска. Выходит, ни одна работа женщины в нашей стране не сохранилась.

Рассказывая о «Моей Родине», Литвинова вспомнила, как картину на стене пришлось «отвоевывать» у художника Михаила Савицкого. Ему она не понравилась, из-за чего заказчик не мог ее принять. Зоя и Светлана пожаловались в московский президиум Союза художников СССР, и комиссия заставила Савицкого извиниться перед женщинами. «Если они [работы] хорошего художественного уровня – конечно, они должны сохраняться. Иначе мы можем уничтожить все таким образом, с водой выплеснуть ребенка», – выразила свое мнение Литвинова.

Отметим, что точку зрения беларуски разделяет в том числе председатель Союза художников Рыгор Ситница. В комментарии «Радые Свабода» он пошел дальше и заявил , что происходящее – не что иное, как варварство.