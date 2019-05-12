Россия одержала третью победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Источник материала: Tut.by

Стартовала игровая программа четвертого дня 83-го чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

В Братиславе сборная России одержала уже третью победу со старта турнира, одолев команду Чехии. Причем две из этих побед оказались "сухими".

Россия — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Андронов (Хафизуллин, Нестеров, 13.02), 2:0 — Гусев (Кучеров, 32.35), 3:0 — Зайцев (59.04, в пустые ворота).

Россияне забросили по шайбе в каждом из периодов. Моментов для взятия ворот хватало и у чехов, но либо россиян выручал голкипер Андрей Василевский, либо на помощь приходили перекладина и штанги.

В концовке встречи чехи меняли вратаря на дополнительного полевого игрока, брали тайм-аут, но испортить настроение заработавшему «сухарь» российскому стражу Андрею Василевскому так и не смогли. А вот Никита Зайцев поразил пустые ворота и довел перевес своей команды до 3 голов.

В параллельном матче в Кошице выявляют сильнейшего США и Финляндия. Сейчас там идет овертайм.

Вечером в Кошице состоится поединок Словакия — Канада (начало в 21.15), в Братиславе сыграют Норвегия — Швеция (21.15).

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» принимает Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.

(Будет дополнено).