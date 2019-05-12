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Свидетельницу по делу Кокорина и Мамаева ввели в кому после падения в Праге

13.05.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девушка, выступавшая свидетелем со стороны обвинения по делу о драках в ЦАО, получила травмы после падения из окна.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент с Екатериной Бобковой, выступавшей свиделем со стороны обвинения по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, произошел во время ее поездки в Прагу.

Отмечается, что девушка получила тяжелые травмы после падения из окна, 11 мая ей сделали несколько операций, однако в настоящее время она находится в искусственной коме.

По данным портала, родственники пострадавшей уже объявили сбор средств на лечение девушки. Состоянии Бобковой врачи описывают как критическое.


Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам по делу о драках в центре столицы: Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев колонии. Екатерина Бобкова выступала в суде в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала о том, как отдыхала с друзьями в клубе «Эгоист», а потом присоединилась к футболистам и пыталась защитить от их ударов водителя Виталия Соловчука, закрыв его своим телом.


 
Теги: Новости
 
 
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Девушка, выступавшая свидетелем со стороны обвинения по делу о драках в ЦАО, получила травмы после падения из окна.
 
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