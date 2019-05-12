Свидетельницу по делу Кокорина и Мамаева ввели в кому после падения в Праге

передает агентство городских Какагентство городских новостей «Москва», инцидент с Екатериной Бобковой, выступавшей свиделем со стороны обвинения по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, произошел во время ее поездки в Прагу.





Отмечается, что девушка получила тяжелые травмы после падения из окна, 11 мая ей сделали несколько операций, однако в настоящее время она находится в искусственной коме.





По данным портала, родственники пострадавшей уже объявили сбор средств на лечение девушки. Состоянии Бобковой врачи описывают как критическое.









Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам по делу о драках в центре столицы: Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев колонии. Екатерина Бобкова выступала в суде в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала о том, как отдыхала с друзьями в клубе «Эгоист», а потом присоединилась к футболистам и пыталась защитить от их ударов водителя Виталия Соловчука, закрыв его своим телом.



