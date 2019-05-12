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Жительница Молодечно на пятом месяце беременности потеряла двойню. Муж обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку в Молодечненском роддоме. В возбуждении уголовного дела семье отказали ввиду отсутствия состава преступления.





Напомним, в редакцию портала обратился Михаил — муж Натальи. На пятом месяце беременности она потеряла двойню. В семье уже есть двое детей, им 14 и 6 лет. По словам Михаила, жене 40 лет, она была полностью здоровой, легла в больницу на плановую госпитализацию. И уже к вечеру у нее поднялось давление, и она упала в обморок.





— Ее не отправили к кардиологу, не сделали УЗИ. В пятницу после моих криков и настояний ей все-таки сделали УЗИ — оказалось, что один плод уже умер, второй умирает. Моя жена была уже в критическом состоянии, говорили, что она сама может умереть. Приехали врачи из Минска, сделали операцию. В воскресенье ее перевезли в Минск в РНПЦ «Мать и дитя», — рассказывал Михаил.





В Молодечненском районном отделе Следственного комитета Михаилу показали итоги проверки Минздрава.





Оказалось, что комиссия выявила замечания в организации ведения медицинской документации пациентки, которые не повлияли на исход лечения на этапе женской консультации.





— При первой явке отсутствует осмотр терапевта, пациентка недообследована на ЦМВ (цитомегаловирус) ввиду отсутствия реактивов, не обследована на инфекции, передающиеся половым путем, ввиду отсутствия проведения диагностики на бюджетной основе. В отделении патологии беременности не выполнено своевременно УЗИ плодов, не сформулирован клинический диагноз в первые трое суток пребывания пациентки в стационаре. Отсутствует коррекция артериальной гипертензии при осмотре терапевтом при артериальном давлении 135/90 на обеих руках. На следующий день не проведен консилиум при ухудшении состояния пациентки и при артериальном давлении 190/100, — зачитывает он выдержки из документа.





Комиссия приходит к выводу, что тяжелое осложнение беременности возникло из-за стремительно развивающейся преэклампсии тяжелой степени (осложнение беременности, при котором повышается артериальное давление. — Прим. TUT.BY), усугубившейся HELLP-синдромом (быстро нарастающие тошнота, рвота, отеки, головная боль,

боли в эпигастральной области и области правого подреберья).









Из Молодечненской центральной районной больницы семье пришло письмо, где указано, что к заведующему родильным домом, заведующему отделением патологии беременности, дежурному медицинскому персоналу, участвовавшим в оказании медпомощи супруге Михаила, применили меры дисциплинарного взыскания.





При этом Молодечненский районный отдел Следственного комитета в возбуждении уголовного дела отказал ввиду отсутствия состава преступления.





Ознакомившись со всеми этими документами, Михаил пошел на прием к главврачу Молодечненской центральной районной больницы.





— Заведующая не поговорила ни со мной, ни с моей женой, — говорит собеседник.





Напомним, что ранее заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Светлана Нагибович рассказывала TUT.BY, что беременность, когда на одной плаценте два плода, — это всегда опасно, а 19−20 недель — срок нежизнеспособных плодов.









— Если они погибают внутриутробно, то, скорее всего, у них не было возможности жить. К тому же очень большой процент осложнений именно при многоплодной беременности: человеческий организм не настроен на многоплодие, — говорила специалист.



