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«Героем себя не чувствую». Официант спас гродненца, который хотел спрыгнуть с крыши универмага

13.05.2019 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21-летний Глеб себя героем не считает, но благодаря его действиям утром 13 мая удалось спасти парня от прыжка с крыши универмага.


Фото: автора

Глеб учится в Медицинском университете и работает официантом в кафе «Крыша мира». В тот момент, когда парень перелез ограждение и намеревался прыгнуть, Глеб не растерялся и предпринял попытки по спасению человека.

«В такой ситуации впервые оказался. Героем себя не чувствую. Я сделал  то, что должен был сделать каждый, – рассказывает Глеб. – То что получилось у меня помочь человеку, я очень рад этому. А если бы не получилось, была бы иная история. Я просто первый там оказался и за себя не боялся, главное было помочь».

Глеб рассказывает, что расстояние до парня было приличное и ему пришлось аккуратно меленькими шажками к нему подбираться.

«Я перелез ограждение и начал подходить к парню, а он тем временем стал отдаляться от меня. Всё время смотрел на меня и поэтому я не мог к нему близко подойти. Парень ничего не говорил. В один момент, когда было максимальное напряжение он начал паниковать и я понимал, что надо действовать. Когда он отвернулся, я подбежал к нему и сделал захват», – добавил Глеб.

Когда официант задержал парня к нему подбежал учредитель кафе “Крыша мира” Станислав Сидоров и помогал удерживать, чтобы тот не вырвался.

«Я стал искать способ,чтобы перелезть ограждение и помочь человеку, – рассказывает Станислав. – Глеб оказался первым и сумел схватить парня, и мне оставалось только помочь. Молодой человек, который собирался прыгать, был трезв. Единственное, что он сказал, это то, чтобы его не придавливали, т.к. ему было тяжело дышать. Слова были адекватные. Мне кажется, он был в стрессовом состоянии. Что касается Глеба, он правильный человек и хороший сотрудник. Ему надо выписать премию и повесить его портрет  на доску почета».

Учредитель заведения рассказывает, что на смотровой площадке надо еще поискать место, чтобы спокойно можно было перелезть ограждение. Он отмечает, что с ходу человек не найдет такое место. ЧП на смотровой площадке произошло впервые за два года работы. В вечернее время на площадке работает администратор, в дневное ведется видеонаблюдение.

В милиции рассказали, что намеревался прыгнуть студент одного из гродненских университетов. Молодой человек 2000 года рождения. Он доставлен для обследования в специализированное медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.


 
 
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21-летний Глеб себя героем не считает, но благодаря его действиям утром 13 мая удалось спасти парня от прыжка с крыши универмага.
 
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