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Домочадцы вывели собаку - нашли полукилограммовый слиток золота. Это в Австралии

13.05.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семья из австралийского города Бендиго, штат Виктория, обнаружила золотой слиток во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт News.com.au.

Грег Кук
Кадр: News Corp Australia

Мужчина, гулявший на окраине города с двумя маленькими дочерьми и псом по кличке Лаки (Счастливчик), утверждает, что поначалу не обратил внимания на странный булыжник. «На самом деле, я прошел мимо, а вот дочка практически пнула его, когда шла, — рассказывает он. — И спросила: "Папа, это золото?" А я ответил "Не исключено"».

После прогулки они отнесли находку в супермаркет и взвесили. Оказалось, что слиток весит 624 грамма. Затем его показали специалистам. Те подтвердили, что это действительно золото. По их оценке, стоимость слитка такой величины составляет не менее 35 тысяч австралийских долларов (1,6 миллиона рублей).

Мужчина отметил, что золото попалось им на удивление вовремя, поскольку как раз сейчас семье крайне не хватает денег. По его словам, они намерены продолжить поиски на том же месте. «Обычно, когда находишь такой большой слиток, рядом есть еще золото, — объяснил он. — Надеюсь, что в нашем случае так и будет».

В 2018 году сообщалось, что пожилая посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас за 10 минут нашла алмаз весом 2,63 карата. Женщина отнесла находку в местный исследовательский центр, где ей подтвердили его подлинность.


 
 
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Семья из австралийского города Бендиго, штат Виктория, обнаружила золотой слиток во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт News.com.au.
 
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