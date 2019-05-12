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В канун игры ФК «Зенит» с ЦСКА произошла драка
Источник материала: Партизан
Судя по кадрам, что-то не поделили футбольные фанаты: свое побоище они сопровождали скандированием лозунгов, слова которых, правда, не удалось разобрать.
В канун игры ФК «Зенит» с ЦСКА, которая пройдет в Петербурге в воскресенье вечером, неподалеку от Казанского собора случилась массовая драка, пишет
Судя по кадрам, что-то не поделили футбольные фанаты: своё побоище они сопровождали скандированием лозунгов, слова которых, правда, не удалось разобрать. В комментариях указано, что первая половина дерущихся переживала за «Зенит», а вторая за ЦСКА. О победителях судить сложно, но видно, что в каждой группе было примерно по десять человек, а дрались они компаниями пять на пять.
Разборка продолжалась недолго, при этом соблюдались правила «лежачих не бить», а в конце они пожали друг другу руки.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по данному факту в полицию сообщений или заявлений не поступало.
- По факту видеоролика проводится проверка, - отметили в правоохранительных органах.
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Судя по кадрам, что-то не поделили футбольные фанаты: свое побоище они сопровождали скандированием лозунгов, слова которых, правда, не удалось разобрать.
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