Это оружие покажут впервые: раскрываем секреты MILEX-2019

По традиции одну из самых больших экспозиций развернет отечественный Госкомвеонпром — 300 экспонатов, не считая макеты: средства огневого поражения, радиоэлектронной борьбы, беспилотники, боевые роботы и многое другое.

Репетиция выставки началась с концерного выступления.

побыва л на репетиции и узнал о самых интересных новинках на выставке вооружений. По словам председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко, белорусские предприятия представят около 100 образцов вооружения и техники, часть которых ранее не показывалась публике, либо их демонстрация проводилась для узкого круга лиц. 42.TUT.BYл на репетиции и узнал о самых интересных новинках на выставке вооружений.

Зенитный комплекс, который защищает робот

Выставка, которая откроется 15 мая, будет богата на премьеры. Среди них — новейший зенитный комплекс «Бук-МБ3К». ЗРК базируется на специально разработанном четырехосном шасси МЗКТ-69225 с колесной формулой 8×8.





«Бук-МБ3». Фото: Госкомвоенпром





«Бук-МБ3К» уже сложно назвать модернизацией советской системы — это абсолютно новое оружие, созданное белорусами: новая электроника, новые алгоритмы работы и, самое главное, новая отечественная зенитная ракета средней дальности.









Транспортно-заряжающая машина ЗРК «Бук-М3»

Шасси отличает повышенная грузоподъемность — 17 300 кг, 500-сильный двигатель, позволяющий совершать марши со скоростью 60 км/ч.









«Берсерк»

Еще одна новинка — зенитный комплекс «Трио», снабженный собственными системами разведки и защиты. Все составляющие «Трио» — усовершенствованный зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10», модернизированная ЗСУ-23−4 «Шилка» и боевой робот «Берсерк» — объединены компьютерной сетью. Таким образом, «Трио» представляет собой эшелонированную оборону, способную эффективно противостоять армейской авиации и беспилотникам.









9А33−2Б. Фото: Госкомвоенпром





Еще впервые покажут модернизированную боевую машину 9А33−2Б из состава ЗРК «Оса» на колесной базе производства ОАО «МАЗ». У этого комплекса существенно улучшены тактико-технические характеристики.

Новейшие бронеавтомобили

На MILEX — 2019 будет показано семейство специальных автомобилей на базе броневика МЗКТ — 490 100/V1. При их создании конструкторы реализовали модульный принцип строительства: на V1 возможна установка различных вариантов двигателей, трансмиссий, подвески.









Бронеавтомобиль V1. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





По сути, бронеавтомобиль будет своеобразным «лего», которое можно собрать под требования заказчика. Всего существует семь различных вариантов: от противотанкового до оснащенного модулем РЭБ бронеавтомобиля. Часть из них была показана на прошлой выставке. В этом году можно будет увидеть остальные машины серии — «Рубон» с дистанционно-управляемым боевым модулем; комбинированную радиостанцию «Богатырь-2»; разведывательно-огневую с модулем БРДМ-4Б.





Несколько новинок покажет и 140-й ремонтный завод. Среди них комплексная аппаратура связи на базе плавающего шасси «Кайман» для подразделения тактического уровня «Кайман-КАС». Это совместная разработка ОАО «140-й ремонтный завод» и ОАО «АГАТ — системы управления». Также впервые будет показан экспериментальный образец боевой машины «Защитник».

Что можно будет увидеть в бою

Некоторые из отечественных разработок уже поступили на вооружение белорусской армии и примут участие в показательном выступлении: бойцы сил специальных операций вступят в борьбу с условными террористами, проникшими на территорию страны. В этом им будут помогать МБТС «Кайман», модернизированные БТР-70-МБ-1 и тягачи МЗКТ500200, предназначенные для буксировки артиллерийской системы 2Б23 «Нона».









МБТС «Кайман».





Согласно сценарию, террористы сбивают самолет ВВС Республики Беларусь. Летчику удается катапультироваться, но к месту приземления спешат боевики.









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К слову, «боевики» передвигаются на зенитных артиллерийских комплексах 2К20 «Зенит». Они представляют собой зенитную установку ЗУ-23−2, установленную в кузов полноприводного грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал»





Командование срочно направляет для спасения пилота группу спецназа. Подоспевший в последний момент вертолет Ми-24 отсекает огнем террористов от пилота, позволяя высадить десант с борта Ми-8МТВ-5.





Впрочем, бой на этом не закачивается: боевики берут в кольцо десант и пилота. Чем все закончится, можно будет узнать 15-го мая на церемонии открытия.













Для ценителей раритетной техники будет показан боевой эпизод времен Великой Отечественной войны. В нем примет участие единственная в стране рабочая самоходная установка StuG III Ausf. B. Шасси StuG III отыскали у города Мстиславля в реке Вихре, куда САУ свалилась с моста в сентябре 1943 года во время Смоленско-Рославльской наступательной операции.





По сценарию бой будет проходить на безымянной высоте, как это было 75 лет назад при освобождении Беларуси.

Продали на миллиард долларов

Выставка вооружений важна для продвижения отечественных военных технологий на экспорт. По словам Романа Головченко, только на прошлой выставке MILEX — 2017 было заключено контрактов примерно на 100 млн долларов.





Всего за последние пять лет темп роста продаж продукции белорусского Госкомвоенпрома вырос на 180 процентов. В 2018 году выручка от продаж оружия впервые превысила миллиард долларов США.





Расширяется и география поставок: если в 2017 году оружие продавалось в 69 стран, то в 2018 году уже в 76 государств. Важно, что белорусам удается конкурировать в таких высокотехнологичных сферах, как ракетное оружие, беспилотники и системы управления боем.





Так, Роман Головченко выделил новую систему управления боем «Альянс», которую он сравнил со «Скайнетом» из фильма «Терминатор». «Будет белорусский „Скайнет“ в абсолютно новом качестве», — рассказал председатель.





«Альянс» контролирует с помощью биометрических сенсоров состояние бойцов, при помощи автоматических контрольно-измерительных устройств — техники. Данные, передаваемые в режиме реального времени, шифруются.





Также Роман Головченко упомянул про новые разработки в сфере ракетного оружия, но озвучивать подробности не стал, пояснив, что это преждевременно.



