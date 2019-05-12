«Белавиа» запускает прямой рейс Минск — Мюнхен









Полеты в Мюнхен будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Штрауса в 13.35. Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное.





Полеты планируется осуществлять на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит порядка 2-х часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в 1 сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро — туда-обратно.





Мюнхен - столица федеральной земли Бавария. Стабильная экономика и самый высокий уровень жизни в стране делают столицу Баварии привлекательным местом для развития бизнеса. Благодаря открытию данного рейса представители как бизнес-кругов, так и научных и общественных сфер деятельности смогут наиболее активно развивать партнерские отношения с международными коллегами. Кроме того, авиакомпания также рассчитывает за счет открытия данного рейса на дальнейшее увеличение транзитного потока через свой базовый аэропорт в Минске.

На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы по следующим немецким направлениям: Берлин, Франкфурт и Ганновер.