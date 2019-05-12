Белорусские продукты питания и нефтехимию представили на международной выставке в Сербии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспозиция отечественных предприятий под ставшим уже узнаваемым единым брендом «Made in Belarus» начала работу на Международной сельскохозяйственной выставке в Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представляют компании нефтехимической отрасли, а также производители продуктов питания. На открытой площадке выставлена белорусская сельскохозяйственная техника. Ряд участников уже работают на сербском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе форума.





Международная сельскохозяйственная выставка в городе Нови-Сад одна из старейших и крупнейших в Восточной Европе. В этом году в ней принимают участие компании из 61 страны мира. Национальные павильоны представляют Египет, Индонезия, Италия, Китай, Нидерланды, Россия и многие другие.