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Белорусские трамваи будут перевозить жителей казахстанского Павлодара

13.05.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трамваи белорусского производства стали на рельсы казахстанского Павлодара,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для нужд города поставлено четыре единицы техники в рамках обновления подвижного состава местного парка. Ещё 9 вагонов присоединятся к ним до конца сентября текущего года.

Такой трамвай может перевозить до 165 человек и имеет 28 мест для сидения.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Трамваи белорусского производства стали на рельсы казахстанского Павлодара,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нужд города...
 
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