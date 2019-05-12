|
Белорусские трамваи будут перевозить жителей казахстанского Павлодара
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трамваи белорусского производства стали на рельсы казахстанского Павлодара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для нужд города поставлено четыре единицы техники в рамках обновления подвижного состава местного парка. Ещё 9 вагонов присоединятся к ним до конца сентября текущего года.
Такой трамвай может перевозить до 165 человек и имеет 28 мест для сидения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Трамваи белорусского производства стали на рельсы казахстанского Павлодара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нужд города...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)