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В Беларуси в хранилищах имеется около 100 тонн репчатого лука

13.05.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дефицита отечественного репчатого лука в продаже нет и в обозримом будущем не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве сообщили, что ежегодное производство его в Беларуси позволяет не только обеспечить потребности страны, но и поставлять на экспорт. В минувшем сезоне хозяйства всех категорий вырастили 215 тысяч тонн, около 12 тысяч тонн было заложено в стабилизационный фонд. Сейчас без учёта стабфондов в сельхозорганизациях имеется порядка 100 тонн лука, который поставляется в торговые сети, преимущественно, по прямым договорам.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Дефицита отечественного репчатого лука в продаже нет и в обозримом будущем не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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