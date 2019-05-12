|
В Беларуси в хранилищах имеется около 100 тонн репчатого лука
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дефицита отечественного репчатого лука в продаже нет и в обозримом будущем не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В правительстве сообщили, что ежегодное производство его в Беларуси позволяет не только обеспечить потребности страны, но и поставлять на экспорт. В минувшем сезоне хозяйства всех категорий вырастили 215 тысяч тонн, около 12 тысяч тонн было заложено в стабилизационный фонд. Сейчас без учёта стабфондов в сельхозорганизациях имеется порядка 100 тонн лука, который поставляется в торговые сети, преимущественно, по прямым договорам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дефицита отечественного репчатого лука в продаже нет и в обозримом будущем не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)