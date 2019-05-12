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Новости экономики за 13.05.2019

13.05.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа быстрыми темпами наращивает экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года плюс более 50% до 400 миллионов рублей. Три четверти этого оборота приходится на лесопродукцию, представленную, в основном, пиломатериалами и щепой.

Новости экономики за 13.05.2019

Заметно прибавляет и экспорт сельхозпродукции. Здесь наиболее заметно сливочное масло, продажи которого выросли в три раза. Существенно растут и объёмы сделок по сухому молоку. Сейчас на бирже аккредитованы более 21-й тысячи компаний из 61-й страны. Общая сумма сделок в 2019 году уже превысила полтора миллиарда рублей.

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Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа быстрыми темпами наращивает экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года...
 
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