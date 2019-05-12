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Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства», неожиданный прилет госсекретаря США и ужин по случаю 10-летия инициативы, объединившей 6 стран нашего региона и Европейский союз. Картину насыщенного политического дня опишет корреспондент СТВ Алёна Сырова.
Алёна Сырова, корреспондент:
К этому моменту Дональд Туск, равно как и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, уже успели пообщаться со всеми высокопоставленными гостями. Обсуждали, конечно, и глобальные вопросы, как, например, эффективность проводимых реформ, борьбу с коррупцией в странах «Восточного партнерства», так и вопросы, выходящие за рамки инициативы, – это и конфликт в Венесуэле, и проблемы с Ираном, но у каждого из представителей есть свои вопросы.
И уже на подходе к зданию Еврокомиссии министры делились своими ожиданиями от встречи. Нашу страну на саммите «Восточного партнерства» представляет министр иностранных дел Владимир Макей.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
При этом Беларусь намерена продолжать курс на сближение с Евросоюзом. За 10 лет с момента создания инициативы торговые потоки между Беларусью и ЕС выросли на 18,5 %. И только за последние 4 года Евросоюз оказал поддержку нашей стране на 110 миллионов долларов.
Но не все так гладко, еще не подписано соглашение с ЕС по партнерству и приоритетам и, конечно, для простых белорусов актуален вопрос
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и комиссии безопасности:
Но стоит отметить, что повестка «Восточного партнерства» всё же изменилась, если раньше акцент был на гуманитарных вопросах, создании условий для бизнеса, то сейчас она несколько сместилась на геополитику.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:
А вот смогут ли страны «Восточного партнерства» достигнуть все 20 амбициозных, поставленных задач к 2020 году, – это и расширение экономического сотрудничества, контактов между людьми, налаживание эффективного транспортного сообщения – вопрос. Как видите, подумать и пообщаться есть о чем, как минимум, обсудить, что можно сделать, чтобы сократить путь к объединяющей цели.
Алёна Сырова:
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Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»
Новости Беларуси. Встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства», неожиданный прилет госсекретаря США и ужин по случаю 10-летия инициативы, объединившей 6 стран...
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