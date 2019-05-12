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«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе со своей командой на дорожке появилась и белорусская участница ЗЕНА. А уже через пару часов состоится генеральный прогон для жюри.
Судьи выставят баллы участникам первого полуфинала – на главную сцену выйдут представители из 17-ти стран, в том числе и Беларуси.
Александр Куприянович, директор певицы ZENA:
Само же шоу первого полуфинала пройдёт 14 мая. ЗЕНА выйдет на сцену восьмой.
По правилам конкурса, голосовать за участника из своей страны нельзя, но это могут сделать наши соотечественники за рубежом, а также иностранные поклонники ЗЕНЫ.
Безопасность на «Евровидении» обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных органов. На границе с Газой усилена боеготовность армии обороны Израиля.
Однако, несмотря на это, песенное состязание может пройти на фоне массовых беспорядков. Сторонники независимой Палестины не прекращают проводить акции протеста, призывая к бойкоту конкурса.
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Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в...
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