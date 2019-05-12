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«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

13.05.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

Вместе со своей командой на дорожке появилась и белорусская участница ЗЕНА. А уже через пару часов состоится генеральный прогон для жюри.

Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт

Судьи выставят баллы участникам первого полуфинала – на главную сцену выйдут представители из 17-ти стран, в том числе и Беларуси.

«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

Александр Куприянович, директор певицы ZENA:
Позавтракали, собрались, приехали на арену, подготовились и буквально полчаса назад прошел первый генпрогон. Всем понравилось: и ЗЕНЕ, и команде, и продюсеру. Надеюсь, что вечером мы добавим настроения еще больше, чтобы жюри еще больше понравиться.

«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

Само же шоу первого полуфинала пройдёт 14 мая. ЗЕНА выйдет на сцену восьмой.

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?

Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

По правилам конкурса, голосовать за участника из своей страны нельзя, но это могут сделать наши соотечественники за рубежом, а также иностранные поклонники ЗЕНЫ.

«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

Безопасность на «Евровидении» обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных органов. На границе с Газой усилена боеготовность армии обороны Израиля.

«Мы добавим настроения ещё больше». ЗЕНА готовится к генеральной репетиции «Евровидения – 2019»

Однако, несмотря на это, песенное состязание может пройти на фоне массовых беспорядков. Сторонники независимой Палестины не прекращают проводить акции протеста, призывая к бойкоту конкурса.
 
 
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Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в...
 
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