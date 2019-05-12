ЕС в глобальном докладе о правах человека упомянул Россию как в ряду партнеров, так и нарушителей

Источник материала: Интерфакс

Евросоюз назвал Россию одним из приоритетных партнеров в политическом диалоге о борьбе против терроризма, подчеркнув важность обеспечения прав человека в контртеррористической деятельности.

"В соответствии с Глобальной стратегией, а также через адресный политической диалог и установление контртеррористических партнерств, ЕС укрепил взаимодействие с приоритетными партнерами, включая Республику Корея, Россию, Кувейт, Австралию, Грузию, Азербайджан, Индию и Пакистан", - говорится в принятом Советом ЕС в понедельник Докладе о правах человека и демократии в мире за 2018 год.

Во этих диалогах ЕС постоянно выступал "за надлежащую интеграцию принципов прав человека и верховенства закона в политику борьбы с терроризмом, в том числе за разработку системы уголовного правосудия на основе фактических данных".

В докладе, занимающем более ста страниц, изложен взгляд ЕС на ситуацию с правами человека и демократией во всем мире, отмечены усилия Евросоюза, в том числе финансовые, направленные на ее улучшение.

В основном перечислены примеры нарушения прав человека в странах Азии, Африки и Латинской Америки, но в доклад попали даже США, которые в части применения смертной казни названы в одном ряду с Белоруссией, Китаем и африканскими режимами.

Россия упомянута наряду с Китаем, Египтом, Суданом и Бахрейном в связи "сокращением демократического пространства, в том числе для гражданского общества, и особенно необходимостью поддержки правозащитников".

"ЕС будет продолжать неустанно поддерживать правозащитников, выступая против сокращающегося пространства гражданского общества, и использовать политические и финансовые меры для поддержки правозащитников", - говорится в докладе.

Его авторы напоминают о поддержке ЕС резолюций ООН о ситуации с правами человека в Сирии, Крыму и городе Севастополе, о публичной реакции ЕС на преследование в России "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация), на похищения людей, пытки и убийства лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне.

В докладе с сожалением отмечены "беспрецедентные проблемы, вызванные, в частности, отсутствием российских делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)".

"В 2018 году ЕС оставался на переднем крае защиты и поощрения прав человека в быстро меняющемся геополитическом ландшафте, - подчеркивается в докладе. - ЕС действует по всему миру в соответствии с целями Плана действий по правам человека и демократии (на 2015-2019 гг). В нестабильном и непредсказуемом мире этот план сыграл важную роль в продвижении повестки дня в области прав человека".