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Россельхознадзор может получить право на уничтожение ввозимых продуктов при угрозе заноса болезней животных
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор может получить полномочия на уничтожение ввозимых для личного пользования продуктов питания при угрозе заноса в РФ заразных болезней животных.
Согласно предложенному Минсельхозом законопроекту о внесении изменений в закон "О ветеринарии" (размещен на сайте regulation.gov.ru), в случае возникновения на территории сопредельных государств угрозы заноса и распространения на территории РФ заразных болезней животных органы ветеринарного надзора должны организовать на границе дезинфекцию въезжающего транспорта и уничтожение (утилизацию) подконтрольных товаров, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях и ввозимых гражданами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления.
Исключение составляет готовая продукция весом до 5 кг в расчете на одного человека в заводской упаковке, если она ввозится из благополучной в эпизоотическом отношении страны-производителя. Мероприятия по дезинфекции и уничтожению (утилизации) проводятся на безвозмездной основе.
Согласно пояснительной записке, реализация этих полномочий потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Их размер в документе не указывается.
Это не первое предложение по ограничению ввоза в РФ продовольствия для личного пользования, особенно того, поставки которого в промышленных масштабах в РФ запрещены.
Как сообщалось, в апреле Национальная мясная ассоциация (НМА, объединяет крупнейших производителей мяса) направила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву письмо с предложением запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Это объяснялось риском того, что вместе с мясной и молочной продукцией в страну могут попасть возбудители заразных болезней животных. В Минсельхозе и Россельхознадзоре эти меры поддержали.
Однако это резонансное предложение не нашло поддержки в правительстве. "Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается", - заявил тогда источник в аппарате правительства РФ.
В России, как и в других странах ЕврАзЭС, действуют нормы ввоза товаров для личного пользования.
Последний раз они менялись в январе 2018 года, когда вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Изменения касались нормы ввоза товаров в зависимости, в частности, от способа его перемещения на территорию России. Были изменены и стоимостные критерии отнесения товаров к категории "для личного пользования". Все эти нормы действуют и в настоящее время.
Так, частным лицам при пересечении границы разрешается бесплатно и без ветеринарного сертификата ввезти в РФ готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом не более 5 кг на человека. К этой категории относятся любые изделия из мяса и птицы, в том числе колбасы, изделия из рыбы и морепродукты, молоко и молочные продукты, включая сыр, и др.
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Россельхознадзор может получить право на уничтожение ввозимых продуктов при угрозе заноса болезней животных
Россельхознадзор может получить полномочия на уничтожение ввозимых для личного пользования продуктов питания при угрозе заноса в РФ заразных болезней животных.
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