В Беларуси туристов приглашают в небольшие города и деревни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси туристов зовут в небольшие города и деревни. В Нарочанском крае новые предприятия и санатории дают новые рабочие места и прибыль в местный бюджет. Даже космонавт Олег Новицкий с трудом узнал район, в котором вырос. О переменах рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Мядельский район – самый популярный белорусский курорт. Здесь располагаются 11 санаториев, 90 агроусадеб, заповедные леса и десятки озер. А еще есть аптекарские сады. На двух сотнях гектаров земли выращивают двадцать пять видов трав: эхинацею, лапчатку, шалфей, зубровку, тысячелистник. Из них делают чаи, которые продают и в Беларуси, и в Европе.

«Это действительно экологически чистый регион, где нет крупных промышленных предприятий, здесь нет магистралей, здесь законом запрещено использование минеральных удобрений. И это совпадает с нашими целями и политикой нашего производства», – сказал основатель аптекарского сада Александр Рогач.

Туристы приезжают попробовать целебные настои и посмотреть на фитоферму. В этот раз здесь принимают космических гостей с белорусскими корнями.

Не из космоса – а из вертолета Олег Новицкий послушал рассказ о пользе разных трав, а затем собрал свой чай из чабреца, лимона и кардамона. Придает силы. Белорусскую идею – возрождать регионы – космонавт оценил. Говорит: дело хорошее, сам собирается уехать жить в деревню.

«Очень комфортно я себя чувствую в деревне. И читал: факт, что человек, который вырос в деревне, ему нужно больше личного пространства. И когда я в городе, мне не комфортно, мне нужен простор», – сказал космонавт, Герой Российской Федерации Олег Новицкий.

Местным жителям космонавт подарил снимки Мядельского района из космоса и пообещал вернуться, но не один, а с семьей, чтобы отдохнуть и показать близким любимые с детства места.