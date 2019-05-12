Почему Россельхознадзор снова пугает потребителей белорусской продукцией?

produkt.by со ссылкой на sb.by. Уже в самом подходе к вопросу виден абсурд. Получается, одной и той же продукции в зависимости от упаковки была уготована разная судьба. В литровую емкость разлили — качество нормальное, можно пить, трехлитровую — возникает опасность для здоровья потребителя, пишет





Теперь это постановление отменено. Можно вздохнуть с облегчением? Увы. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сразу же сделала оговорку: при этом сохраняется прежний запрет в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий.





Дальше — больше. Спустя час ведомство распространило информацию, что вводит новый запрет на поставки молока и молочной продукции наливом с 37 предприятий Беларуси. Мотив? Цитируем Мелано: «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Вот как! И при этом ни слова, в чем же ее опасность.





Однако на этом ничего не закончилось. С 10 мая Россельхознадзор запретил поставки продукции еще трех переработчиков. Вводится и режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, производимой рядом белорусских предприятий.





Между тем всего лишь с десяток дней назад первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявлял: «Даже в отношениях таких близких союзников, как Россия и Беларусь, периодически возникают отдельные проблемы, "нестыковки", и это нормально. Диалог с нашими белорусскими коллегами по этому вопросу ведется на различных уровнях. Ситуация разрешима, и мы движемся в направлении ее урегулирования». Ничего не скажешь, хорошо урегулирование!

Что думают белорусские производители по поводу очередных запретов?

Директор ОАО «Поставский молочный завод» Георгий Костень пояснил: никаких конкретных претензий к продукции предприятия со стороны российского надзорного ведомства не поступало. Трудно понять, почему оно ограничило поставки сухой и продукции наливом.





Заместитель директора по коммерческой работе ОАО «Молочные горки» Наталья Артюкова вообще в недоумении: предприятию ограничили поставки в Россию сухой продукции. Но ее здесь вообще никогда не выпускали. Нет даже соответствующего оборудования. Еще один абсурд со стороны контрольного ведомства наших соседей.





И.о. директора ОАО «Дятловский сыродельный завод» Ольга Болтик тоже пожимает плечами: ни наливом, ни сухую молочную продукцию, попавшую под запрет, предприятие не производит. Вот как: товара вообще нет, но он опасен для здоровья. Чудеса, да и только.





Решения Россельхознадзора вызвали множество комментариев на интернет-ресурсах. Суть их примерно такая: в десятки стран продается наша продукция, везде высоко ценится, и только в России, где половина собственного фальсификата на прилавках, белорусское молоко вдруг становится некачественным.





По поводу российского фальсификата попали в точку. Вот факты. Росконтроль подвел итоги масштабной проверки сыра. Ни к одному образцу из Беларуси не было претензий. А вот к местным... Из 112 проб только 24 отнесены к качественному товару. К остальным были различные замечания. Эксперты отметили две проблемы российского сыра: фальсификация и вкус.





Чаще всего производители фальсифицируют молочную продукцию, используя заменитель молочного жира — смесь растительных жиров, в том числе опасных для здоровья, гидрогенизированных. (Вот она, реальная опасность, а не приписываемая белорусским товарам). Такое нарушение выявлено при исследовании в 40 образцах, причем большинство из них содержит менее 1 процента молочного жира. Такой суррогат не может называться даже сырным продуктом, а состав жира указывает на дешевые растительные масла. Трансжиры, обнаруженные в фальсифицированном сыре, провоцируют развитие атеросклероза, ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.









Такая же динамика и в отношении проверенного Росконтролем сливочного масла. К белорусскому снова ни одной претензии. Из 37 образцов российского только 6 признаны качественными. У остальных отмечены: пустой, невыраженный, нехарактерный для масла вкус и запах; привкус и запах ароматизатора; вкус и запах окисленного жира.





Но Россельхознадзор на это упорно закрывает глаза. Ему важнее «притормозить» поступление белорусской молочной продукции. Чтобы активнее сбывать российскую. Пусть даже факты и подтверждают ее некачественность.



