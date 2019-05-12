Шок! Парочка убивала лопатой и закопала женщину живьем, потому что хотела сдавать ее квартиру

Светлану Рогову. За городом женщину убили лопатой и закопали под деревом. Как позже установит следствие, закапавали женщину, когда она была еще живой. 24 сентября друзья пригласили на пикник 28-летнюю жительницу Витебска . За городом женщину убили лопатой и закопали под деревом. Как позже установит следствие, закапавали женщину, когда она была еще живой.





«Наша Нива» узнала детали истории. Процесс будет закрытым, ноузнала детали истории.





В убийстве обвиняют двух человек: 21-летнего Руслана Сысоева и 24-летнюю Марту Казарину.













Руслан Сысоев, фото из соцсетей





Им инкриминируют убийство, совершённое группой лиц.





Сысоеву грозит расстрел. Женщинам смертную казнь в Беларуси не присуждают, поэтому максимум, который может ждать Казарину, — 25 лет колонии.













Марта Казарина, фото из соцсетей





Кстати, Руслана Сысоева, кроме убийства, обвиняют еще и в грабеже, краже с проникновением в жилище, злостном хулиганстве и распространении порнографии.





Кроме убийц, обвиняемыми по делу проходят еще двое: Павел С. и Наталья Я., обоим по 23 года.





Они на свободе, под подпиской о невыезде. И Павла, и Наталью обвиняют в злостном хулиганстве, кроме того, Наталье предъявлено обвинение в распространении порно.





Наталья — двоюродная сестра Сысоева. Павел — знакомый знакомого. Сам Павел утверждает, что не знает других обвиняемых, а в квартиру убитой Роговой попал случайно. Мол, был вместе с другом, встретили Руслана Сысоева. Тот пригласил их в квартиру к знакомой, чтобы выпить. Они согласились.





Вся эта компания выпивала на квартире Рогова в течение нескольких дней. Закончилось все жестоким убийством Светланы.

«Зарыли еще живого человека»

24 сентября 2018 года в милицию пришла 24-летняя девушка и рассказала, что в отношении ее знакомой совершено преступление. Информацию проверили, и в лесу на территории Лиозненского района милиция нашла тело закопанной в землю женщины. Это и была Светлана Рогова.





По данным следствия, в квартире убитой за несколько дней до преступления собралась компания молодежи, которая выпивала и периодически издевалась над хозяйкой.





В один из дней этого загула у Руслана Сысоева и его подруги Марты Казариной появилась идея «избавиться» от знакомой, чтобы завладеть ее жильем. Парочка решила, что двухкомнатную квартиру Роговой будут сдавать на сутки.





Руслан и Марта купили лопату и пригласили пьяную Светлану поехать на отдых на природу.





Двинулись в Лиозненский район.





К одной из деревень компания добралась на такси, а в лес пошли пешком. Там они выпили, после чего жертву несколько раз ударили лопатой и закопали.





Позже экспертиза установит, что смерть потерпевшей наступила «в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей». То есть, в землю закопали еще живого человека. Убийство произошло вечером 18 сентября.





После этого Руслан и Марта выложили в интернет объявление о сдаче в аренду квартиры Светланы.

«Светка, хочешь опохмелиться?»

Началось все банально — за пару дней до трагедии к Светлане пришла соседка, Наталья Я. На тот момент Наталья нигде не работала, ухаживала за ребенком, как раз завершался декрет.





«Я зашла к Светлане: мы соседи, когда-то в детстве поддерживали отношения, после прекратили.





Рогова выпивала, кажется. Мы начали пить вместе. Рогова спросила, есть ли у меня знакомые, которые могут привезти еще алкоголь. Ну, я позвонила своему двоюродному брату Руслану, — рассказывает Наталья. — Кажется, сначала он один приехал. Потом куда-то выходил и вернулся с двумя друзьями».





Один из тех друзей и был Павел С. Второй, Влад, сейчас проходит по делу как свидетель.





«Начали все выпивать, — говорит Наталья. — были там день или два, я не помню».





Во время алкомарафона к компании присоединилась еще одна девушка, Марта Казарина. Ее «подцепил» Сысоев, когда ходил на заправку за алкоголем на второй день.





«Марту никто из нас не знал, познакомились во время пьянки, — говорит Наталья. — Я слышала после, что Марта работала на «Марко». Была любительницей выпить, говорят, могла из-за этого и на работу не выйти».





Компания пила еще день или два за деньги Руслана и Марты. Затем все разошлись.





«17 сентября ко мне приехал Руслан с тем Владом. Привезли пиво. На площадке постучали Роговой в дверь, она вышла. У неё спросили: «Светка, хочешь опохмелиться?» Она ответила: да, заходите.





Мы зашли к ней втроем. После Влад уехал ночью. А Руслан вызвонил Марту, — вспоминает Наталья. — Марта приехала. Мы отдыхали до 5 или 6 часов утра. Потом я легла поспать пару часов. Когда проснулась, спиртное еще было, но я отказалась выпивать — моей маме надо было идти к врачу, а мне ухаживать за ребёнком. Около полудня я пошла домой»





Когда Наталья уходила, у Руслана и компании не было сигарет, они собирались идти в магазин.





Есть версия, что Руслан и Марта закрыли пьяную Светлану Рогову в ее же квартире, а сами пошли не только за сигаретами, а еще и за перчатками в аптеку. То есть они договорились убить Светлану еще накануне.

«Даже имел счет в банке»

Двухкомнатную квартиру Руслан и Марта собирались сдавать на сутки.





«Квартира была в относительно нормальном состоянии… Но там постоянно кто-то собирался, — говорит Наталья. — Была такая… Ну притон».





Сначала милиция проверила Руслана с Мартой. Нашли лопату, провели экспертизу — выяснили, что именно этим инструментом закопали Светлану.





После милиционеры пришли и к остальным участникам пьянки. По словам Натальи, так она и узнала о поступке двоюродного брата — от милиции.





Но что сподвигло ее родственника и его новую подругу на такой шаг, Наталья сказать не может.





«Руслан был очень спокойным человеком. С алкоголем проблем не имел. Вскоре перед тем убийством он разошелся с женой — может, это повлияло, что он начал выпивать? — рассуждает Наталья. — Раньше Руслан работал на деревообрабатывающем заводе рабочим, но потом сам уволился, так как нашел работу, где больше платили, кажется, маляром. Получил зарплату, был доволен».





Руслан — единственный ребенок в обычной семье. Родители зарабатывают немного: мама на пенсии, папа — электрик.





Но Наталья говорит, что маловероятно, чтобы у брата были настолько серьезные проблемы с деньгами, чтобы убивать человека.





«Он даже имел счет в банке: кажется, 350 рублей там было. Мало, но у меня и такого нет. Поэтому я не думаю, что здесь причиной стали именно деньги, — говорит Наталья. — Эту историю невозможно объяснить. У нас вся семья в шоке.





Мама Руслана очень трудно это все переживает. Когда звонишь, она постоянно плачет. Появились проблемы с сердцем.





Я не могу сказать, чья это была идея: Руслана или Марты. Но от брата я никогда не ожидала такого поступка».

«Сфотографировал полуобнаженной, когда спала пьяная»

Наталья, как и Павел С., посетивший пьянку, проходит по делу как обвиняемая в злостном хулиганстве. Но ни она, ни Павел не хотят говорить, что конкретно они делали со Светланой, пока она была пьяна.





Следователи сообщают коротко: над Роговой издевались.





«Ну как сказать… Человек был выпивший, и это… Ну я бы не сказала, что издевались…», — неохотно говорит Наталья.





Она рассказала только почему ее и Руслана обвиняют в распространении порно.





«Руслан сфотографировал полуобнаженной Светлану, когда она спала пьяная. И мне переслал фото. Ну и потом милиция нашла у меня это фото, — говорит Наталья. — Но я не публиковала его нигде, нигде не выкладывала. Только отправила в частном сообщении одному знакомому… Он ее знал, они вступали в интимную связь».





Наталья характеризует Рогову не очень хорошо. Говорит, та нигде не работала, пила, якобы спала с мужчинами за деньги и даже за алкоголь. Но признает, что Руслан заслуживает наказания. Какого — сказать не может.





«Это убийство с особой жестокостью. Закопать еще живого человека… Ну да, она выпивала, но какая разница, неважно, какой человек был… Руслан заслуживает наказания. Какого? Я не знаю. Может, лет 20 ему дадут, так как совершили группой лиц, да и раньше Руслан был судим за кражу авто, — полагает Наталья. —





Но с другой стороны — дадут пожизненное, и что? Сидеть, мучиться? Может, тогда лучше расстрел».





Судьбу Руслана Сысоева и Марты Казариной теперь будет решать Витебский областной суд.







