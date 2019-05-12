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«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

13.05.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь приняла эстафету огня II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне эскорт с главным символом соревнований, пройдя по территории семи стран Евросоюза, благополучно пересек нашу границу.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Первым «Пламя мира» встречал Брест. Именно отсюда огонь начал путешествие по стране, чтобы объединить белорусов своим теплом – увидеть пламя смогут жители каждого региона.

«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

А завершится его путь 21 июня торжественным зажжением чаши на главной арене II Европейских игр – стадионе «Динамо».

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Вот так эффектно под рев мотоциклов «Пламя мира» перемещали из Рима через всю Европу. Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

И вот заветный ящик с лампадой пересекает последнюю для себя границу. За плечами у белорусских байкеров – больше 7 тысяч километров и радушный прием абсолютно на всех этапах 10-дневной эстафеты.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Евгений Бейзак, руководитель байкерского клуба:
Встречали нас везде очень тепло. И к нашему большому счастью можно сделать вывод, что практически все европейские страны, они знают нашу страну как самую красивую и миролюбивую, наш народ как самый добрый и открытый.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

И вот наконец факел зажжен на земле, принимающей II Европейские игры, начало положено в Брестской крепости.  

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Красивой традиции передачи эстафеты огня немногим меньше самих Олимпийских игр. А вот для Европейских – ритуал перемещения пламени по сути зарождается на наших глазах. Поэтому момент исторический.

Юлия Нестеренко в Бресте: Мне бы очень хотелось, чтобы именно в детских сердцах «Пламя мира» зажгло веру в себя

Для Юлии Нестеренко эти 218 метров с факелом в руках по эмоциям сравнимы с самыми важными забегами блестящей карьеры.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров:
Огонь, факел – это самый главный символ Олимпийских игр. А для меня Олимпийские игры – это целая жизнь, детская мечта, которая сбылась. 

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

А этот необычный экипаж байдарки-четверки принял эстафету уже сегодня.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Петр Бутрим, СТВ:
Маршрут «Пламени мира» проложен в том числе и по водной глади. С одной стороны зрелищно, с другой – для зажженного факела серьезное испытание. Ведь в истории не раз бывали случаи, когда олимпийский огонь затухал прямо во время эстафеты. Но, как видим, главному символу II Европейских игр дистанция в два километра по гребному каналу под ветром и брызгами дается легко.   

А вот сами гребцы в первом в истории путешествии пламени по воде были уверены на все сто.  

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Олег Юреня, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ:
Чувство гордости присуще. Немножко, правда, ночью стало тревожно, что могу проспать. Потому что я любитель поспать хорошо. А так, эмоции только позитивные.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

А вот и первая нештатная ситуация. Конь Вельбот испугался то ли огня, то ли повышенного внимания. Благо, через минуту, как настоящий спортсмен, успокоился и эстафету продолжил. 

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Маргарита Гурман, учащаяся Брестского областного ЦОР по конному спорту:
Она испугалась немного. Мы не ожидали. Выбрали спокойную. Но они огонь все-таки, они так боятся его. 

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Петр Бутрим:
Несмотря на то, что вес всей конструкции почти два килограмма, нести факел легко даже на вытянутой руке. А вот что действительно сложно, так это потушить пламя. Погасить его можно только с помощью специального ключа.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

На самом деле конструкция факела готова к самым суровым условиям – ливню, шторму и снегу. Или, например, не погаснуть на скорости в 70 километров в час. Проводились и такие тесты.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

 О том, чтобы главный символ Европейских игр был не только узнаваемым, но и надежным позаботились заранее.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Убедились в этом и белорусские альпинисты. Вместе с «Пламенем мира» они забрались на высшую точку Европы – гору Монблан.   

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Денис Жидков, альпинист:
Встретили итальянцев, они когда узнали, куда мы идем, сказали, что это будет большое приключение. И это действительно оказалось большое приключение. В день восхождения был сильный ветер. Такой ветер, что валил с ног. А ночью приходилось придерживать палатку, чтобы не сломало ее.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

По пути в нашу страну символ Европейских игр овациями встречали в Риме, Любляне, Вене, Будапеште, Братиславе, Брно и Варшаве. Впереди – белорусский этап и еще 55 населенных пунктов.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Бежать, ехать, скакать верхом и плыть с вместе с факелом в общей сложности будут 450 человек. Эстафета продлиться ровно 50 дней и пройдет в самых знаковых уголках нашей страны. Факелоносцами станут спортсмены, общественные деятели, артисты и обычные белорусы. В эстафете «Пламени мира» мира примут участие и представители телеканала СТВ.

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Эстафета завершится 21 июня зажжением чаши на главной арене II Европейских игр – стадионе «Динамо».
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь приняла эстафету огня II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне эскорт с главным символом соревнований,...
 
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