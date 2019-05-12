120 горняков эвакуируют из шахты в Кемерово, где произошел сбой в подаче воздуха

Источник материала: Интерфакс

Система подачи воздуха дала сбой на шахте в Кемеровской области, шахтеров эвакуируют, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"На шахте "Ерунаковская 8" - остановился главный вентилятор. В забое находятся 120 человек, проводится эвакуация", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.