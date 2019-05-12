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120 горняков эвакуируют из шахты в Кемерово, где произошел сбой в подаче воздуха
Источник материала: Интерфакс
Система подачи воздуха дала сбой на шахте в Кемеровской области, шахтеров эвакуируют, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"На шахте "Ерунаковская 8" - остановился главный вентилятор. В забое находятся 120 человек, проводится эвакуация", - сказал источник.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
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Система подачи воздуха дала сбой на шахте в Кемеровской области, шахтеров эвакуируют, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "На шахте "Ерунаковская 8" -...
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