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Могерини обеспокоена возможными последствиями диверсии в Оманском заливе

13.05.2019 20:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини встревожена рисками ухудшения ситуации в районе Оманского залива, где ранее в результате диверсии пострадали четыре судна.

"Я подтверждаю, что обеспокоена рисками эскалации ситуации в регионе, которому определенно не нужна какая-либо дестабилизация или напряженность", - заявила Ф.Могерини на пресс-конференции.

"Наш призыв состоит в том, чтобы все стороны продемонстрировали максимальную сдержанность", - отметила она.

В то же время она уточнила, что власти ЕС продолжают собирать информацию об инциденте, в том числе, у стран, чьи суда затронуло это происшествие.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергали эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе, отмечает агентство.

 
 
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини встревожена рисками ухудшения ситуации в районе Оманского залива, где ранее в результате диверсии пострадали четыре судна....
 
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