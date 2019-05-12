В пятницу и выходные ГАИ отработает трассу Р23 и проведёт акцию «Скорость»

Источник материала: Слуцк Город





Со второй половины дня 17 мая и до глубокого вечера воскресенья, 19 мая, Госавтоинспекция проведёт массированную отработку автодороги Р-23 Минск-Микашеивичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов.

Мероприятия на трассе запланировано с учётом увеличения транспортных потоков в выходные дни и в целях стабилизации дорожной обстановки.

Особое внимание инспекторы уделят водителям в состоянии опьянения, лишённым водительского удостоверения, нарушителям скоростного режима и правил маневрирования, а также пешеходам-нарушителям, сообщил SG старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Параллельно с пятницы по понедельник, 17-20 мая, в Минской области пройдёт профилактическая акция «Скорость». В ГАИ напомнили, что происшествия по причине нарушения скоростного режима зачастую характеризуются высокой тяжестью последствий.



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