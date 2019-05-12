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«Мы приехали, чтоб поучиться». Латвия заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в IT-сфере
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перспективы двусторонних отношений 13 мая обсудили парламентарии двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Латвийцы высоко оценивают наши достижения в индустрии высоких технологий. Особенно впечатляет опыт ПВТ и «Великого камня». Кстати, в индустриальный парк под Минском инвестировали уже несколько латвийских компаний.
Всего в Беларуси реализуют около 600 инвестиционных проектов. Только за 2018 год в экономику нашей страны из латвийского капитала поступило больше 100 миллионов долларов. Соседи намерены также изучить опыт белорусов в достижении Целей устойчивого развития. Латвийцы как раз сейчас заняты разработкой своей национальной стратегии.
Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вячеслав Домбровскис, депутат Сейма Латвии:
Кроме того, латвийцы заинтересованы развивать в нашей стране проекты в сфере торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики, производства пищевой продукции. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года составил 70 миллионов долларов. Востребованы в Латвии наша строительная техника, нефтепродукты и удобрения.
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«Мы приехали, чтоб поучиться». Латвия заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в IT-сфере
Новости Беларуси. Перспективы двусторонних отношений 13 мая обсудили парламентарии двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Латвийцы высоко...
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