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Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отсутствие волонтёра на рабочем месте, перенос соревнований или обнаружение подозрительного предмета на спортивном объекте. Оперативно-координационный центр II Европейских игр готов справиться с любой нештатной ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задолго до официального старта мультиспортивного форума алгоритмы действий отрабатывают на тренировках.
39 дней до старта крупнейшего мультифорума. «Один за всех и все за одного» – девиз не только спортивных команд, но и тех, кто отвечает за организацию Игр.
Приезд атлетов, нехватка волонтёров на стадионе «Динамо» или задержка соревнований. Следить буквально за каждым движением спортсменов, при этом находясь в одном месте, теперь вполне реально.
Кристина Федорович, СТВ:
Сегодня работа идёт в тренировочном ключе. Любой инцидент фиксирует камера видеонаблюдения и ноу-хау – мобильное приложение «чат-бот». Его разработали для максимально оперативного поступления информации. Для этого будь то волонтёру или организатору нужно ответить всего на 3 вопроса, как в той игре, что, где, когда.
Павел Курбатов, руководитель проекта:
Тут же определяют уровень опасности: зелёный, жёлтый или красный. И вот, проблема уже на большом экране. Каждый из специалистов – а их здесь практически 100 – будет задействован в решении.
Павел Курбатов:
Интересно, что помимо группы управления Играми, круглосуточно отвечать за безопасность будут и представители органов госуправления. Кстати, они во главе с премьер-министром Сергеем Румасом ознакомились с работой центра.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
А если смотреть в перспективу, техническое оборудование этого центра после проведения II Европейских игр, усилит столичные спортивные объекты. Ведь наша страна еще не единожды станет хозяйкой первенств.
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Новости Беларуси. Отсутствие волонтёра на рабочем месте, перенос соревнований или обнаружение подозрительного предмета на спортивном объекте....
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