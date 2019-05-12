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Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

13.05.2019 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отсутствие волонтёра на рабочем месте, перенос соревнований или обнаружение подозрительного предмета на спортивном объекте. Оперативно-координационный центр II Европейских игр готов справиться с любой нештатной ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задолго до официального старта мультиспортивного форума алгоритмы действий отрабатывают на тренировках.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

39 дней до старта крупнейшего мультифорума. «Один за всех и все за одного» – девиз не только спортивных команд, но и тех, кто отвечает за организацию Игр.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Приезд атлетов, нехватка волонтёров на стадионе «Динамо» или задержка соревнований. Следить буквально за каждым движением спортсменов, при этом находясь в одном месте, теперь вполне реально.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Кристина Федорович, СТВ:
Оперативно-координационный центр будет работать круглосуточно. Здесь есть и переговорная, комната для группы сбора и обработки информации и ещё порядка 10 зон. В случае любой нештатной ситуации, все сведения поступят сюда и специалисты тут же примут решения.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Сегодня работа идёт в тренировочном ключе. Любой инцидент фиксирует камера видеонаблюдения и ноу-хау – мобильное приложение «чат-бот». Его разработали для максимально оперативного поступления информации. Для этого будь то волонтёру или организатору нужно ответить всего на 3 вопроса, как в той игре, что, где, когда.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Павел Курбатов, руководитель проекта:
Можете видеть, как быстро это происходит. Сначала выбирается объект, на котором произошел инцидент, потом добавляется писание, что случилось, и после этого можно приложить фото или видео, и он мгновенно будет зафиксирован.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Тут же определяют уровень опасности: зелёный, жёлтый или красный. И вот, проблема уже на большом экране. Каждый из специалистов – а их здесь практически 100 – будет задействован в решении.

Павел Курбатов:
Ситуация попадает в информационную систему управления инцидентами. Сотрудники могут в онлайн-режиме мониторить обстановку и оперативно реагировать. Помимо этого в системе привязываются регламенты, которые определяют алгоритм действий.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Интересно, что помимо группы управления Играми, круглосуточно отвечать за безопасность будут и представители органов госуправления. Кстати, они во главе с премьер-министром Сергеем Румасом ознакомились с работой центра.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Сегодня после этого посещения, премьер-министр высказал пожелание, что хорошо бы поближе к Играм провести комплексное тестирование всех объектов одновременно. Предположительно это будет в первой декаде июня.

Форс-мажор не страшен. Как будет работать оперативно-координационный центр II Европейских игр

А если смотреть в перспективу, техническое оборудование этого центра после проведения II Европейских игр, усилит столичные спортивные объекты. Ведь наша страна еще не единожды станет хозяйкой первенств.

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Новости Беларуси. Отсутствие волонтёра на рабочем месте, перенос соревнований или обнаружение подозрительного предмета на спортивном объекте....
 
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