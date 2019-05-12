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Россия должна получить защиту от гиперзвукового оружия раньше, чем оно появится у других стран - Путин

13.05.2019 21:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Системы защиты от гиперзвукового оружия должны появится у России до того, как оно появится в арсеналах ведущих стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", - сказал В.Путин в ходе совещания по развитию вооруженных сил и ОПК.

"Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме России. Но мы также понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится", - отметил президент РФ.

"Средства защиты от таких видов вооружений у нас должны появится раньше, чем гиперзвуковое оружие будет постановлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", - заявил В.Путин.

 
 
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Системы защиты от гиперзвукового оружия должны появится у России до того, как оно появится в арсеналах ведущих стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для...
 
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