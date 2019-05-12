ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могерини объяснила, почему в заключениях встречи стран "Восточного партнерства" не идет речь о вступлении в ЕС

13.05.2019 21:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини объяснила праздничной тональностью отсутствие в опубликованных в понедельник "заключениях председателя" министерской встречи по случаю 10-летия "Восточного партнерства" тезиса о стремлении стран этого проекта вступить в ЕС.

"Речь идет о годовщине, празднике, в ходе которого мы отмечаем весь накопленный прогресс в течение этих последних лет. Поэтому мы больше сконцентрировались на том, что уже было достигнуто, на значении партнерства, как оно видится гражданам. Больше - на будущих перспективах", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос о том, что в заключительном документе, подчеркивающем важность "Восточного партнерства" для ЕС и для стран этого проекта, ничего не говорится о европейской перспективе "восточных партнеров".

В бельгийской столице прошла встреча 28 глав государств и правительств стран ЕС и шесть руководителей стран программы "Восточное партнерство" - Армении, Азербайджана,Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

При этом Ф.Могерини напомнила о программном документе "Восточного партнерства" "20 результатов к 2020 году" и призвала предпринять усилия для достижения поставленных целей.

"Дальнейшие перспективы, конечно, будут упомянуты. Но позднее. Во время последующих (институциональных - ИФ) циклов", - пообещала глава европейской дипломатии.

Она призвала не удивляться отсутствию в заключениях ссылок на этот аспект и не воспринимать его как мрачное предзнаменование. Высокий представитель ЕС пояснила, что три "восточных партнера" связаны с ЕС соглашениями об ассоциации, а три других не имеют таких соглашений.

"Нужно было выбрать подход, уважающий их всех", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, текст соглашения об ассоциации - это одно, а заявление от имени всех шести партнеров - иное, так как надо учитывать разные статусы этих стран. ЕС исходил из уважения ко всем членам проекта. Диверсифицированный подход к ним в зависимости от их ожиданий - это позиция Евросоюза, сказала глава дипломатии ЕС, объясняя тональность заявления.

"Но это не означает, что мы не могли бы пойти дальше по отношению к некоторым из них. Впрочем, это уже делается в отношении тех, кто связан с ЕС соглашениями об ассоциации" - заключила Ф.Могерини.

В опубликованном по итогу министерской встречи документе от имени председателя отмечается, что встреча, посвященная 10-летию "Восточного партнерства", стала моментом, чтобы подтвердить "неизменную поддержку общих фундаментальных ценностей и принципов, лежащих в основе "Восточного партнерства", и намерение сторон продвигать их вперед".

"Это партнерство приносит пользу всем нам. Спустя 10 лет после его создания оно оказалось успешным для наших граждан. Этот позитивный опыт позволяет нам продолжать работу вместе и в духе тесного сотрудничества, чтобы наши общества могли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, начиная от повышения благосостояния и заканчивая демократией, стабильностью и безопасностью, которые дает такое партнерство", - говорится в заключениях председателя.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини объяснила праздничной тональностью отсутствие в опубликованных в понедельник "заключениях председателя" министерской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Віцебскі пенсіянер скраў духавую шафу з кухні інтэрната
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика